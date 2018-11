Milan-Juve, clamorosa decisione di Allegri: un grande escluso

Uno dei grandi ex di Milan-Juventus, Leonardo Bonucci, rischia di partire dalla panchina nel big match in programma questa sera a San Siro. Secondo indiscrezioni il difensore centrale bianconero, capitano del Diavolo nella scorsa stagione, potrebbe essere escluso per scelta tecnica e per evitare le prevedibili tensioni con il pubblico rossonero. Al suo posto Massimiliano Allegri dovrebbe far giocare Mehdi Benatia al fianco di Giorgio Chiellini.

La rifinitura di sabato alla Continassa ha dato ulteriori conferme, con il mister toscano che ha provato Benatia nella difesa dei campioni d'Italia. Un ex che invece sarà quasi sicuramente in campo è Gonzalo Higuain, smanioso di mettersi in luce contro la squadra che lo ha "cacciato": l'argentino si è allenato regolarmente nonostante il problema alla schiena che lo perseguita da una settimana.

Gattuso per la sfida con i campioni d'Italia deve invece fare a meno dei lungodegenti Caldara e Biglia, oltre che di Musacchio. Anche Bonaventura non dovrebbe farcela. In attacco in dubbio anche Cutrone, al suo posto con il Pipita dovrebbe giocare Castillejo.

Allegri oltre al dubbio difensivo ritrova Mandzukic, che partirà titolare nel tridente con Cristiano Ronaldo e Dybala. Douglas Costa in panchina, ballottaggio a centrocampo tra Khedira e Bentancur.

Le probabili formazioni (ore 20.30)

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Laxalt; Castillejo, Higuain. A disposizione: A.Donnarumma, Reina, Abate, Bellanova, Simici, Bertolacci, Brescianini, Mauri, Montolivo, Borini, Calhanoglu, Cutrone, Halilovic, Tsadjout. Allenatore: Gennaro Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Chiellini, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Bonucci, Douglas Costa, Barzagli, Cuadrado, Kean, Rugani, Bentancur, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SPORTAL.IT | 11-11-2018 09:35