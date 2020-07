Milan-Juve, Varriale grida al miracolo e scatena la polemica

La sconfitta della Juventus farà discutere moltissimo. La Vecchia Signora a San Siro aveva l’opportunità di scrivere la parola fine sul campionato, approfittando della contemporanea sconfitta della Lazio sul campo del Lecce, ma nonostante un vantaggio di due reti, i bianconeri hanno finito per essere sconfitti dal Milan.

Sui social il dibattito è iniziato immediatamente con Enrico Varriale, giornalista Rai, che è intervenuto sull’argomento e ha scatenato un putiferio sui social: “Miracolo a Milano: il Milan sotto di 2 gol rimonta e rifila un poker di reti alla Juventus. Vinceranno lo scudetto ma si confermano squadra imperfetta. Una Juve che incassa 3 gol in cinque minuti la ricordo solo nel derby della Mole del ’93. Ora come si fa a mandare via Pioli?”.

Bagarre social

Il tweet di Varriale finisce nel mirino sia dei tifosi juventini che di quelli rossoneri, a cominciare dall’errore. Il derby a cui fa riferimento il giornalista come gli ricordano molti tifosi è quello dell’83 e non del 93. Ma le critiche arrivano da tutti i lati: “Addirittura miracolo – scrive Max – si contenga vicedirettore”. “Euforia a Rai Sport comprensibile. E quanto ricapita una cosa così”, gli scrive un altro tifoso della Juventus.

Ma ci sono anche i tifosi che minimizzano l’accaduto e che mettono l’accento sulla prova del direttore di gare: “Niente di preoccupante – commenta Anton – i ragazzi sullo 0-2 hanno pensato che la partita fosse chiusa. Il Milan era poca cosa…succede, poi il Milan è in un periodo in cui gli gira tutto bene, rigore a favore incluso. Guida da fermare sicuramente”.

In molti imputano a Varriale la sua fede napoletana: “Rosica – scrive Agostino – perché il suo ex idolo Sarri sta per vincere il campionato, tra l’altro probabilmente la Juventus toccherà quota 90 punti, assolutamente in linea con gli altri anni, ma a Sarri devono far pagare il suo tradimento, alla fine rosicheranno da morire come ogni anno”.

SPORTEVAI | 08-07-2020 08:13