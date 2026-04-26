Milan-Juventus: le formazioni ufficiali. Leao, Yildiz, Thuram, le scelte di Allegri e Spalletti

A San Siro va in scena un big match decisivo per la volata Champions: i bianconeri puntano all’aggancio in classifica, come giocheranno le due squadre

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Milan-Juventus è il big match della 34a giornata di Serie A, gara fondamentale in chiave Champions. I rossoneri hanno la possibilità di allungare a +6 raggiungendo il Napoli al secondo posto, mentre i bianconeri puntano all’aggancio in classifica. Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti hanno sciolto le riserve: le decisioni su Rafa Leao, Khephren Thuram e Kenan Yildiz e le formazioni ufficiali.

Milan, Leao-Pulisic: la decisione di Allegri

Per la partita più importante sia dal punto di vista personale sia per la classifica, Allegri scommette sui titolarissimi. Non è il momento di fare esperimenti, non ora. Il Milan si dispone col consueto 3-5-2: tra i pali ci sarà come sempre Maignan, mentre il pacchetto arretrato sarà composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic.

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Sulle corsie laterali Saelemaekers ed Estupinan, preferito a un Bartesaghi non al top della condizione. Nessuna sorpresa a centrocampo: avanti con Fofana, Modric e Rabiot. Nonostante le critiche, in attacco sarà ancora una volta schierata la coppia Pulisic-Leao. Rafa si gioca tutto: il suo futuro non è mai stato così lontano da Milano come questa volta, ma ha ancora chance di mettere tutto in discussione.

Juventus, Thuram, Yildiz, David: le scelte di Spalletti

I dubbi di Spalletti riguardano principalmente due elementi chiave del suo scacchiere tattico: Thuram e Yildiz. Il primo ha vissuto una settimana tormentata e si è allenato spesso a parte, mentre il gioiello turco è sempre alle prese con le scorie dell’infiammazione al ginocchio che lo avevano già costretto a partire dalla panchina contro il Bologna. Tuttavia, entrambi dovrebbero stringere i denti ed essere in campo dal primo minuto.

Il tecnico di Certaldo punterà sul 3-4-2-1: davanti a Di Gregorio, giocherà il terzetto difensivo composto da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo, da destra a sinistra, spazio a McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso. A Conceicao e Yildiz il compito di innescare David, che sarà confermato in attacco. Se il numero 10 non dovesse farcela a partire dall’inizio, Spalletti ripiegherà su Boga, che resta un’arma preziosa a gara in corso.

Milan-Juventus: le probabili formazioni

In attesa delle formazioni ufficiali:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti