Milan-Juventus, le probabili formazioni

Tutto pronto per il big match Milan-Juventus, in programma domenica sera in un San Siro completamente esaurito. Sono 166 i precedenti tra le due squadre con 63 vittorie bianconere e 49 rossonere (54 pareggi). L'1-1 è il risultato uscito con maggior frequenza: ben 35 volte, l'ultima nel 2012 (la gara del gol annullato al rossonero Muntari).

Gattuso deve fare i conti con un'infermeria affollata. Tantissimi gli assenti, tra cui Biglia, out per quattro mesi. Recupera, invece, Higuain. Allegri, dopo l'incredibile sconfitta interna con il Manchester United, darà spazio a Mandzukic, al fianco di CR7 e Dybala.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessie, Castillejo; Higuain, Cutrone. All. Gattuso

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri

SPORTAL.IT | 09-11-2018 07:50