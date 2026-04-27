Milan, Modric ko e nervi tesi: Costacurta stronca Pulisic e Leao, esplode la protesta dei tifosi

Allegri in ansia per le condizioni del fuoriclasse croato, uscito dal campo dopo uno scontro di gioco con Locatelli: come sta. Pulisic e Leao sempre più contestati

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Il pareggio a reti bianche del Milan contro la Juventus, nello scontro diretto per la Champions andato in scena a San Siro, non ha certo entusiasmato i tifosi. Tutt’altro. Dalla Scala del calcio sono arrivati ancora fischi per Rafa Leao e non sono mancate le critiche anche per il suo partner d’attacco, Christian Pulisic. L’involuzione dei due preoccupa non poco Massimiliano Allegri, in ansia anche per le condizioni di Luka Modric, costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco con Manuel Locatelli.

Milan-Juventus: infortunio Modric, come sta

Il campanello d’allarme in casa Milan è scattato al minuto 80, quando Modric ha dovuto alzare bandiera bianca. Per il centrocampista croato è stata fatale una collisione del tutto fortuita con Locatelli. L’ex Real Madrid ha subito un colpo violento al volto e non è riuscito a proseguire.

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Prima di abbandonare il campo per lasciare spazio a Jashari, l’abbraccio con l’avversario. Poi le telecamere lo hanno inquadrato in panchina, dolorante, con la borsa del ghiaccio sul viso. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore: Allegri incrocia le dita e spera si tratti soltanto di una botta. Con la Juventus a -3 e il tandem formato da Como e Roma a -6, l’esperienza dell’ex Pallone d’Oro diventa fondamentale nelle ultime quattro giornate, in cui il Milan dovrà difendere il terzo posto.

San Siro contesta Leao: ancora fischi

Questa volta i fischi non sono stati assordanti, ma ci sono stati ancora. Leao è uscito insieme a Modric dopo una prestazione senza guizzi: l’ennesima prova opaca di questo periodo. L’andamento della partita, in linea con le ultime sfide contro la Juventus (il Milan non segna ai bianconeri da sei gare), non ha certo aiutato lo spettacolo, ma Rafa non ha fatto nulla per spezzare l’equilibrio.

Anche sui social i commenti sono durissimi. “Irritante” scrive Simone su Facebook. “Vedere giocare Leao è diventata un’agonia” rincara Marco. “Forse uno dei peggiori attaccanti della storia del Milan” sentenzia Dany.

La reazione di Pulisic al cambio

Continua il digiuno dell’americano, a secco dal 28 dicembre. Anche contro la Juventus la prova di Pulisic è stata deludente. Che cosa è successo all’ex Chelsea? Devastante nella prima parte di stagione, è diventato irriconoscibile da almeno tre mesi. La sua gara è durata un’ora, prima della sostituzione con Fullkrug.

Come riferito in diretta da DAZN, il 27enne ha lasciato il campo visibilmente contrariato, coprendosi poi il volto con la felpa. “L’involuzione di Pulisic non la capisco proprio” commenta Nicola su X. Per Marco “ora come ora è dannoso, non dovrebbe giocare”. Ma c’è anche chi avanza un’altra ipotesi: sui social qualcuno sostiene che il giocatore si stia gestendo in vista del Mondiale.

Costacurta stronca Leao e Pulisic

Nel salotto di Sky, l’ex leggenda rossonera Billy Costacurta ha bocciato senza mezzi termini la coppia offensiva del Milan. “I due davanti si aiutano e si capiscono poco. Pulisic è stato il peggiore in campo. Leao continua a non convincermi: vedo che ci prova, ma gli riescono poche cose”.

Secondo l’ex difensore, il motivo per cui “il Milan si abbassa così tanto è perché probabilmente non tutti corrono. E Leao è quello che corre meno”.