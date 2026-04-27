Milan-Juventus, moviola: il giallo del gol annullato, graziato due volte Locatelli

La prova dell’arbitro Sozza a San Siro nel posticipo della 34esima giornata di serie A analizzata al microscopio da Graziano Cesari, cinque ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ stato aiutato dal Var sul rigore, si è perso qualche cartellino (anche pesante) ma nel complesso ha diretto bene Sozza al Meazza in Milan-Juve. Vediamo cosa è successo.

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Milan-Juve, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ graziato Locatelli per un’entrata in ritardo ai danni di Leao. Al 19′ ancora brusco intervento del capitano bianconero su Rabiot ma Sozza continua a non estrarre cartellini. Il primo giallo arriva al 20′ ed è per Cambiaso per una trattenuta su Saelemaekers. A 30′ segna la Juve con Thuram su assist di Conceicao ma interviene il Var che annulla per posizione di fuorigioco. Al 38′ ammonito Bartesaghi per fallo su David.

Al 50′ c’è un probabile fallo su Pavlovic, scatta David che però viene fermato fallosamente da Gabbia ma per Sozza non c’è nulla nè prima nè dopo. Al 72′ ammonito Boga che strattona Saelemaekers. Al 75′ ammonito Estupinan che ferma irregolarmente Conceicao e all’86’ ammonito Locatelli (che nel primo tempo aveva rischiato grosso due volte) per una brutta entrata su Rabiot. Dopo 6′ di recupero finisce 0-0.

La moviola di Cesari

Sui casi dubbi della gara interviene a Canale 5 Graziano Cesari che dice: “Come già in Inter-Como sono ancora entusiasta di Sozza, qualche errorino c’è. Ha fischiato solo 20 falli ma ci sono cinque ammoniti, tutti inevitabili, forse ce n’era qualche altro ma secondo me va bene così. Sul gol annullato a Thuram, qui il Var è implacabile. Sul cross di Conceicao c’è il tap in di Thuram, l’arbitro dà il gol ma il Var evidenzia mezza figura o più di mezza figura in fuorigioco.

Poi al 51′ un episodio che fa arrabbiare in contemporanea tutte e due le squadre, vedete Pavlovic che rimane a terra, ripartenza della Juve e David scatta inseguito da Modric poi la spinta di Gabbia e va a terra, ma c’era sia la spinta di Bremer su Pavlovic che la spinta di Gabbia su David ma Sozza non ha fischiato nè prima nè dopo. Due errori in contemporanea”.

Chi è l’arbitro Sozza

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per Milan-Juve- dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can. Il designatore l’ha scelto per parecchi big-match l’anno scorso e in stagione ha esordito anche in Champions. Ultima uscita in A per Inter-Roma, in assoluto Inter-Como di coppa Italia.

I precedenti con le due squadre

Il 38enne fischietto della Sezione di Seregno aveva diretto il Diavolo 8 volte. Il bilancio era di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte per i rossoneri tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Dieci gli incroci con Madama (4 vittorie, 4 pari e 2 ko).

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e M.Rossi con Zufferli IV uomo, Abisso al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Cambiaso, Bartesaghi, Boga, Estupinan, Locatelli.