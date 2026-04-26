Milan-Juventus probabili formazioni Allegri con Pulisic e Leao, Spalletti conferma David

Milan–Juventus è il big match della 34a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano domenica 26 aprile 2026 alle ore 20.45. I rossoneri arrivano al confronto da 3° in classifica con 66 punti in 33 gare (19 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 48 gol fatti, 27 subiti), i bianconeri sono 4° a quota 63 (18 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte; 57 reti segnate, 29 incassate). Scontro d’alta quota che pesa per Champions e orgoglio: equilibrio, qualità e dettagli faranno la differenza sotto le luci di San Siro.
- Probabili formazioni di Milan-Juventus
- Gli indisponibili di Milan-Juventus
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Milan-Juventus
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Milan e Juventus
Probabili formazioni di Milan-Juventus
A poche ore dal fischio d’inizio, il canovaccio tattico sembrerebbe chiaro. Il Milan potrebbe confermare il 3-5-2 con Maignan a guidare da dietro e la catena di destra pronta a spingere con Saelemaekers. In mezzo, equilibrio ed esperienza con Fofana e Modric, mentre davanti il tandem Pulisic–Leao darebbe profondità e strappi. La Juventus, alle prese con le assenze di Vlahovic, Milik e Cabal, dovrebbe andare verso il 3-4-2-1: retroguardia fisica con Kalulu, Bremer e Kelly, esterni a tutta con McKennie e Cambiaso, regia a due con Locatelli e Thuram. Sulla trequarti, opzione doppio fantasista con Conceicao e Yildiz alle spalle di David. Possibili ballottaggi sulle fasce e in mediana, ma l’impianto non dovrebbe cambiare.
- Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
- Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.
Gli indisponibili di Milan-Juventus
Capitolo assenze: la lista bianconera pesa davanti, dove mancano alternative di ruolo, mentre i rossoneri si presenterebbero con organico pressoché completo. Per la Juventus l’assetto offensivo potrebbe risentire dell’assenza della prima punta di riferimento, con più responsabilità su David e sulla qualità tra le linee di Yildiz. Attenzione anche alla gestione delle rotazioni in difesa e a centrocampo.
- Milan – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.
- Juventus – Infortunati: Milik (infortunio alla coscia), Vlahovic (infortunio al polpaccio), Cabal (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Forma recente in chiaroscuro per il Milan, alterno tra squilli e passi falsi; più lineare la marcia della Juventus, solida dietro e cinica nello sfruttare le occasioni. Ecco l’andamento degli ultimi cinque risultati in campionato.
|Milan
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|Juventus
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|x
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|ok
Nelle ultime 5 partite il Milan ha totalizzato 6 punti, la Juventus 13. Questo il dettaglio dei risultati:
- Milan
Lazio-Milan 1-0; Milan-Torino 3-2; Napoli-Milan 1-0; Milan-Udinese 0-3; Verona-Milan 0-1
- Juventus
Udinese-Juventus 0-1; Juventus-Sassuolo 1-1; Juventus-Genoa 2-0; Atalanta-Juventus 0-1; Juventus-Bologna 2-0
L’arbitro di Milan-Juventus
Dirige Simone Sozza (Seregno). In questa Serie A 2025-26 ha arbitrato 14 gare, fischiando 6 rigori, 45 ammonizioni, 3 doppi gialli e 6 rossi, per una media di 3,8 cartellini a partita. Al VAR ci sarà Abisso. Squadra arbitrale completa qui sotto.
- Arbitro: SOZZA
- Assistenti: PERROTTI – ROSSI M.
- IV: ZUFFERLI
- VAR: ABISSO
- AVAR: MARESCA
Informazioni interessanti sul match
Storia pesante e numeri che raccontano una rivalità infinita. Il Milan è la squadra che ha inflitto più sconfitte alla Juventus nella storia della Serie A e le ha segnato anche più reti di chiunque altro. Eppure, negli ultimi incroci la tendenza s’è capovolta: i bianconeri hanno costruito una serie di imbattibilità a porta inviolata contro i rossoneri, con l’ultimo gol del Diavolo che risale alla primavera 2023. A San Siro, la Juve è tradizionalmente cliente scomodo e vanta un bottino di successi che resiste nel tempo. Il Milan arriva a questa giornata con un saldo punti nettamente migliore rispetto alla passata stagione, ma gli scivoloni casalinghi recenti hanno acceso una spia da non sottovalutare. Dall’altra parte, i bianconeri hanno ritrovato solidità: vittorie, zero reti al passivo e una fase difensiva impenetrabile nelle ultime uscite. In mezzo al campo e nelle catene laterali si affrontano due squadre capaci di costruire sia con attacchi manovrati sia con verticalità, mentre in zona gol spiccano i numeri di Yildiz e la crescita realizzativa di Rabiot. Sfida di dettagli, ritmi e duelli, dove la gestione delle seconde palle e la precisione sulle palle inattive potrebbero spostare l’ago della bilancia.
- Il Milan è la squadra che ha battuto più volte la Juventus in Serie A e le ha segnato più gol di chiunque: tradizione rossonera da peso massimo.
- La Juventus non subisce reti contro il Milan da cinque partite di campionato: serie aperta costruita su attenzione e compattezza; ultimo gol rossonero nel maggio 2023.
- A San Siro i bianconeri sono storicamente tra le squadre più vincenti in casa Milan: solo l’Inter ha festeggiato di più in trasferta contro i rossoneri.
- Salto di qualità rossonero: dopo 33 gare il Milan ha 15 punti in più della scorsa stagione, tra i migliori incrementi dell’era dei tre punti.
- Campanello d’allarme a San Siro: il Milan ha perso due delle ultime quattro gare interne, senza segnare nel parziale complessivo.
- Fase difensiva da manuale: la Juventus ha vinto cinque delle ultime sei gare di A senza subire reti, con tre successi consecutivi a porta inviolata.
- Due filosofie efficaci: entrambe le squadre superano quota 100 attacchi manovrati e 50 verticalizzazioni stagionali, indice di versatilità offensiva.
- Rabiot è tra i migliori marcatori francesi nella storia bianconera in A: stagione da protagonista tra inserimenti e gol pesanti.
- Yildiz, 20 anni, già in doppia cifra di reti: il talento turco è fra i più giovani d’Europa per partecipazioni attive al gol.
Le statistiche stagionali di Milan e Juventus
Confronto serrato: la Juventus segna di più (57 a 48) e tiene più palla (56.5% a 52.6%), mentre il Milan ha numeri solidi in non possesso (27 gol subiti contro 29) e un PPDA più alto (15.1) rispetto ai bianconeri (12.2), segno di pressioni diverse. La Juve inquadra di più la porta (precisione tiri 50.65% vs 44.79%) e mantiene lo stesso numero di clean sheet stagionali dei rossoneri (14). Equilibrio globale, con bianconeri più verticali e rossoneri più capaci di ribaltare il campo con gli strappi di qualità.
Giocatori chiave: nel Milan il capocannoniere è Leao (9) davanti a Pulisic (8); miglior assistman Saelemaekers (3). Più ammonito Tomori (5); espulsi: Estupinan e Rabiot (1). Tra i pali, Maignan ha collezionato 12 clean sheet. Nella Juventus top scorer Yildiz (10), miglior assistman McKennie (5); più ammonito Locatelli (7); espulsi: Cambiaso e Holm (1). Di Gregorio a quota 11 clean sheet.
|Milan
|Juventus
|Partite giocate
|33
|33
|Vittorie
|19
|18
|Pareggi
|9
|9
|Sconfitte
|5
|6
|Gol fatti
|48
|57
|Gol subiti
|27
|29
|Possesso palla %
|52.6
|56.5
|Precisione tiri %
|44.79
|50.65
|Clean sheet
|14
|14
|PPDA
|15.1
|12.2
|Cartellini gialli
|48
|42
|Capocannoniere
|Leao 9
|Yildiz 10
|Top assistman
|Saelemaekers 3
|McKennie 5
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Milan-Juventus e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Domenica 26 aprile 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Milan-Juventus?
-
Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
- Chi è l’arbitro di Milan-Juventus?
-
L’arbitro è Simone Sozza; assistenti Perrotti e Rossi M., IV Zufferli, VAR Abisso, AVAR Maresca.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.