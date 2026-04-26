Milan-Juventus probabili formazioni Allegri con Pulisic e Leao, Spalletti conferma David

Milan-Juventus di Serie A 2025-26, 34a giornata: orario, Stadio Giuseppe Meazza, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime e statistiche.

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Milan–Juventus è il big match della 34a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano domenica 26 aprile 2026 alle ore 20.45. I rossoneri arrivano al confronto da 3° in classifica con 66 punti in 33 gare (19 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 48 gol fatti, 27 subiti), i bianconeri sono 4° a quota 63 (18 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte; 57 reti segnate, 29 incassate). Scontro d’alta quota che pesa per Champions e orgoglio: equilibrio, qualità e dettagli faranno la differenza sotto le luci di San Siro.

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Probabili formazioni di Milan-Juventus

A poche ore dal fischio d’inizio, il canovaccio tattico sembrerebbe chiaro. Il Milan potrebbe confermare il 3-5-2 con Maignan a guidare da dietro e la catena di destra pronta a spingere con Saelemaekers. In mezzo, equilibrio ed esperienza con Fofana e Modric, mentre davanti il tandem Pulisic–Leao darebbe profondità e strappi. La Juventus, alle prese con le assenze di Vlahovic, Milik e Cabal, dovrebbe andare verso il 3-4-2-1: retroguardia fisica con Kalulu, Bremer e Kelly, esterni a tutta con McKennie e Cambiaso, regia a due con Locatelli e Thuram. Sulla trequarti, opzione doppio fantasista con Conceicao e Yildiz alle spalle di David. Possibili ballottaggi sulle fasce e in mediana, ma l’impianto non dovrebbe cambiare.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

(3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

Gli indisponibili di Milan-Juventus

Capitolo assenze: la lista bianconera pesa davanti, dove mancano alternative di ruolo, mentre i rossoneri si presenterebbero con organico pressoché completo. Per la Juventus l’assetto offensivo potrebbe risentire dell’assenza della prima punta di riferimento, con più responsabilità su David e sulla qualità tra le linee di Yildiz. Attenzione anche alla gestione delle rotazioni in difesa e a centrocampo.

Milan – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.

– Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno. Juventus – Infortunati: Milik (infortunio alla coscia), Vlahovic (infortunio al polpaccio), Cabal (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Forma recente in chiaroscuro per il Milan, alterno tra squilli e passi falsi; più lineare la marcia della Juventus, solida dietro e cinica nello sfruttare le occasioni. Ecco l’andamento degli ultimi cinque risultati in campionato.

Milan ko ok ko ko ok Juventus ok x ok ok ok

Nelle ultime 5 partite il Milan ha totalizzato 6 punti, la Juventus 13. Questo il dettaglio dei risultati:

Milan

Lazio-Milan 1-0; Milan-Torino 3-2; Napoli-Milan 1-0; Milan-Udinese 0-3; Verona-Milan 0-1

Juventus

Udinese-Juventus 0-1; Juventus-Sassuolo 1-1; Juventus-Genoa 2-0; Atalanta-Juventus 0-1; Juventus-Bologna 2-0

L’arbitro di Milan-Juventus

Dirige Simone Sozza (Seregno). In questa Serie A 2025-26 ha arbitrato 14 gare, fischiando 6 rigori, 45 ammonizioni, 3 doppi gialli e 6 rossi, per una media di 3,8 cartellini a partita. Al VAR ci sarà Abisso. Squadra arbitrale completa qui sotto.

Arbitro: SOZZA

Assistenti: PERROTTI – ROSSI M.

IV: ZUFFERLI

VAR: ABISSO

AVAR: MARESCA

Informazioni interessanti sul match

Storia pesante e numeri che raccontano una rivalità infinita. Il Milan è la squadra che ha inflitto più sconfitte alla Juventus nella storia della Serie A e le ha segnato anche più reti di chiunque altro. Eppure, negli ultimi incroci la tendenza s’è capovolta: i bianconeri hanno costruito una serie di imbattibilità a porta inviolata contro i rossoneri, con l’ultimo gol del Diavolo che risale alla primavera 2023. A San Siro, la Juve è tradizionalmente cliente scomodo e vanta un bottino di successi che resiste nel tempo. Il Milan arriva a questa giornata con un saldo punti nettamente migliore rispetto alla passata stagione, ma gli scivoloni casalinghi recenti hanno acceso una spia da non sottovalutare. Dall’altra parte, i bianconeri hanno ritrovato solidità: vittorie, zero reti al passivo e una fase difensiva impenetrabile nelle ultime uscite. In mezzo al campo e nelle catene laterali si affrontano due squadre capaci di costruire sia con attacchi manovrati sia con verticalità, mentre in zona gol spiccano i numeri di Yildiz e la crescita realizzativa di Rabiot. Sfida di dettagli, ritmi e duelli, dove la gestione delle seconde palle e la precisione sulle palle inattive potrebbero spostare l’ago della bilancia.

Il Milan è la squadra che ha battuto più volte la Juventus in Serie A e le ha segnato più gol di chiunque: tradizione rossonera da peso massimo.

è la squadra che ha battuto più volte la in Serie A e le ha segnato più gol di chiunque: tradizione rossonera da peso massimo. La Juventus non subisce reti contro il Milan da cinque partite di campionato: serie aperta costruita su attenzione e compattezza; ultimo gol rossonero nel maggio 2023.

non subisce reti contro il da cinque partite di campionato: serie aperta costruita su attenzione e compattezza; ultimo gol rossonero nel maggio 2023. A San Siro i bianconeri sono storicamente tra le squadre più vincenti in casa Milan : solo l’Inter ha festeggiato di più in trasferta contro i rossoneri.

: solo l’Inter ha festeggiato di più in trasferta contro i rossoneri. Salto di qualità rossonero: dopo 33 gare il Milan ha 15 punti in più della scorsa stagione, tra i migliori incrementi dell’era dei tre punti.

ha 15 punti in più della scorsa stagione, tra i migliori incrementi dell’era dei tre punti. Campanello d’allarme a San Siro: il Milan ha perso due delle ultime quattro gare interne, senza segnare nel parziale complessivo.

ha perso due delle ultime quattro gare interne, senza segnare nel parziale complessivo. Fase difensiva da manuale: la Juventus ha vinto cinque delle ultime sei gare di A senza subire reti, con tre successi consecutivi a porta inviolata.

ha vinto cinque delle ultime sei gare di A senza subire reti, con tre successi consecutivi a porta inviolata. Due filosofie efficaci: entrambe le squadre superano quota 100 attacchi manovrati e 50 verticalizzazioni stagionali, indice di versatilità offensiva.

Rabiot è tra i migliori marcatori francesi nella storia bianconera in A: stagione da protagonista tra inserimenti e gol pesanti.

è tra i migliori marcatori francesi nella storia bianconera in A: stagione da protagonista tra inserimenti e gol pesanti. Yildiz, 20 anni, già in doppia cifra di reti: il talento turco è fra i più giovani d’Europa per partecipazioni attive al gol.

Le statistiche stagionali di Milan e Juventus

Confronto serrato: la Juventus segna di più (57 a 48) e tiene più palla (56.5% a 52.6%), mentre il Milan ha numeri solidi in non possesso (27 gol subiti contro 29) e un PPDA più alto (15.1) rispetto ai bianconeri (12.2), segno di pressioni diverse. La Juve inquadra di più la porta (precisione tiri 50.65% vs 44.79%) e mantiene lo stesso numero di clean sheet stagionali dei rossoneri (14). Equilibrio globale, con bianconeri più verticali e rossoneri più capaci di ribaltare il campo con gli strappi di qualità.

Giocatori chiave: nel Milan il capocannoniere è Leao (9) davanti a Pulisic (8); miglior assistman Saelemaekers (3). Più ammonito Tomori (5); espulsi: Estupinan e Rabiot (1). Tra i pali, Maignan ha collezionato 12 clean sheet. Nella Juventus top scorer Yildiz (10), miglior assistman McKennie (5); più ammonito Locatelli (7); espulsi: Cambiaso e Holm (1). Di Gregorio a quota 11 clean sheet.

Milan Juventus Partite giocate 33 33 Vittorie 19 18 Pareggi 9 9 Sconfitte 5 6 Gol fatti 48 57 Gol subiti 27 29 Possesso palla % 52.6 56.5 Precisione tiri % 44.79 50.65 Clean sheet 14 14 PPDA 15.1 12.2 Cartellini gialli 48 42 Capocannoniere Leao 9 Yildiz 10 Top assistman Saelemaekers 3 McKennie 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Milan-Juventus e a che ora è il calcio d’inizio? Domenica 26 aprile 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Milan-Juventus? Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi è l’arbitro di Milan-Juventus? L’arbitro è Simone Sozza; assistenti Perrotti e Rossi M., IV Zufferli, VAR Abisso, AVAR Maresca.

ANSA