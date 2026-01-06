Milan, la Juventus rifiuta lo scambio Gatti-De Winter: ma Allegri vuole un centrale, tanti nomi in ballo

I bianconeri hanno detto no, ma se il difensore verrà ancora escluso da Spalletti il diavolo tornerà alla carica: intanto si preparano le alternative

Sarà un calciomercato di gennaio estremamente scoppiettate e foriero di novità che potrebbero incidere sui destini delle squadre. Alla faccia di chi diceva che il mercato invernale non cambia il volto delle squadre: lo può cambiare, eccome.

Milan, serve un centrale

Nel caso del Milan, trovare un centrale difensivo potrebbe rappresentare un tassello importante per consentire alla squadra di Allegri di restare nelle zone di vertice. Perché se in attacco è arrivato Fullkrug, e a centrocampo la coperta è più che coprente, il reparto arretrato è quello che più di tutti manca di alternative.

Gatti piace ad Allegri

Il nome che era stato individuato da Massimiliano Allegri è quello di Federico Gatti, centrale della Juventus in questo momento fermo per infortunio. Il difensore bianconero, cresciuto proprio sotto la guida di Allegri, è finito da tempo nel radar del Milan, che già nei mesi scorsi aveva provato a sondare il terreno con la dirigenza bianconera. Un primo approccio c’è stato, secondo quanto riporta Tuttosport con l’ipotesi di uno scambio che coinvolgeva anche Koni De Winter, ma la trattativa non ha mai davvero preso quota.

Gatti, il no della Juventus

Le posizioni dei due club sono rimaste distanti e l’operazione si è arenata prima di entrare nel vivo. Eppure, la sensazione è che il discorso non sia affatto chiuso. In casa rossonera infatti c’è la convinzione che, sempre stando a quanto riporta Tuttosport, la trattativa possa chiudersi a fine gennaio. Molto dalle scelte di Spalletti, che per ora non ha dato molto spazio a Gatti preferendogli Koopmeiners e Rugani come alternative ai titolari.

Gatti ai margini della Juve

Considerando gli intoccabili Kalulu, Bremer e Kelly, per ora Gatti rischia di scivolare ai margini, almeno nel breve periodo. Rischio che invece non correrebbe nel Milan, dove troverebbe una maglia da titolare al rientro dall’infortunio (cosa che dovrebbe verificarsi tra un paio di settimane). Ed è proprio qui che il Milan intravede uno spiraglio: se il difensore non dovesse rientrare subito tra le priorità tecniche, i rossoneri potrebbero tornare alla carica, forti anche della stima di Allegri e di un profilo che, per caratteristiche e mentalità, sembra sposarsi bene con le esigenze del club.

Milan, ecco le alternative

Ma come ogni grande club che si rispetti, il Milan sta preparando delle alternative a Gatti. Piacciono Coppola (Brighton) e Okoli (Leicester), ma non solo. Tra i nomi spiccano quello di Nathan Aké, che potrebbe lasciare il Manchester City per non perdere il Mondiale, e profili di spessore come l’ex Napoli Kim, Disasi e la novità Topcu del Besiktas. Nulla da fare invece per Tiago Gabriel del Lecce.