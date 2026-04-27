Milan-Juventus, Tacchinardi una furia contro Allegri: lite in diretta con Pazzini e Pellegatti

Per l'ex giocatore bianconero la colpa del brutto in Milan-Juventus è riconducibile al gioco attendista del tecnico rossonero. Le accuse a Pressing.

La sfida tra le due squadre più vincenti di Italia si è rivelata un flop clamoroso. Agli inizi degli anni 2000 (ed anche prima) mai i tifosi di Milan e Juventus si sarebbero immaginati di assistere – tanti anni dopo – ad uno show così avvilente. A San Siro, nella gara di ieri sera terminata 0-0, ha vinto la noia: niente occasioni, niente gioco da parte di entrambe e con pochissime azioni degne di nota. E durante i 90′, oltre al pubblico sugli spalti palesemente avvilito anche quello da casa non ha retto allo sconforto come testimoniano i tantissimi commenti social. C’è però chi sostiene che la causa di tutto questo sia Allegri, come l’ex giocatore bianconero Alessio Tacchinardi che in diretta televisiva ha attaccato duramente il tecnico rossonero.

Scontro tra Tacchinardi e Pazzini

Ad aprire il dibattito su Milan-Juventus, in diretta televisiva a Pressing, è Alessio Tacchinardi, ex giocatore dei bianconeri che attacca il tecnico rossonero: “Lo spettacolo e la qualità sono state veramente di livello basso in Milan-Juve ed è per via del modo di giocare che ha il Milan. Il Milan ha giocato con il blocco troppo basso, non ha spaccato mai la partita e non è stato mai intraprendente. E’ colpa di Allegri.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A quel punto è intervenuto Giampaolo Pazzini, ex attaccante che ha risposto per le rime a Tacchinardi: “Alessio, per me le colpe sono da dividere a metà: anche la Juve ha giocato troppo piano, troppo lentamente, con scorrimento infiniti”. Insiste Tacchinardi che diventa una furia: “Ma dall’altra parte c’era il pullman quasi fuori dall’area di rigore, Giampaolo! Non è tecnicamente facile con il Milan così basso. Scardinare una difesa bloccatissima così non è semplice. Per me è colpa del modo di giocare del Milan”

Replica Pazzini, ormai rassegnato: “Una partita veramente brutta, questo resta”. Conclude Tacchinardi che ribadisce: “Se non spacchi mai una partita, le partite diventano noiose”.

Pellegatti difende i rossoneri

Concluso il duetto con Pazzini, Tacchinardi ha provocato poi Carlo Pellegatti sulla qualità di Milan-Juventus “Carlo, ti piace come fa giocare Allegri questo Milan? Le partite sono noiose!”

Risponde Pellegatti infastidito: “Sì, ma non devi pensare ai fatti miei, pensa alla Juventus! Pensa alla Juventus, io penso al Milan! Ma quale pullman ha messo il Milan? L’unica traversa l’ha colpita il Milan oggi! Mi vieni a dire che la partita è stata brutta per colpa di Allegri!”. Replica Tacchinardi che incalza: “La Juve prova a fare calcio, ma se dall’altra parte c’è il pullman è dura!”

Gli animi in studio non si placano, Pellegatti aggiunge: “Gli unici tiri in porta sono stati quelli di Rabiot e la traversa di Saelemaekers”. Tacchinardi domanda ancora: “Carlo, non mi hai risposto: ti piace questo Milan qua?”.

Il battibecco tra i due continua: “A te, Alessio, ha fatto divertire la Juve stasera?” Risponde Tacchinardi: “Ma non riesce a giocare con una squadra così bassa! Fa fatica!” Nella discussione si inserisce Sabatini: “All’andata aveva dominato il Milan eh, aveva sbagliato il rigore Pulisic! Leao si era mangiato due gol”.

Ancora Pellegatti: “Alessio, hai detto che il male del calcio è Massimiliano Allegri! È inutile dirlo e poi non dirlo! Sei partito dicendo che la partita è stata brutta perché il male del calcio è Massimiliano Allegri!”.

Risponde Tacchinardi: “Il male del calcio lo stai dicendo tu! Io ho detto ‘il male del calcio’? No! Io ho detto che Allegri è un vincente! Grande rispetto!” E infine chiude Pellegatti: “Vabbe’, ma se dici ‘grande rispetto per i vincenti, però Dio mio che disastro’ … Ma se il Milan è il male del calcio ed è poco divertente, i tifosi delle 18 squadre che sono dietro che devono dire?”.

I tifosi condannano i ritmi di Milan-Juventus

A testimonianza della poca verve delle due squadre in campo durante Milan-Juventus c’è chi scrive: “Ho dormito dal 1’ di gioco. Anzi, vi dirò di più: al 60’ ho cambiato canale e sono passato su Rai1 a vedere una fiction. Questo calcio italiano è totalmente fallito, mai vista una partita così brutta. Addio!!!”

E ancora: “Il Milan ha fatto una partita oscena è dire poco, ma la Juventus (squadra che tifo) non è che abbia fatto calcio spettacolo, quindi non diamo la colpa solo ad allegri, sebbene ripeto il Milan sia stato indegno di un campo da calcio.”

C’è poi chi scrive: “Vabbè, un Milan osceno ha 3 punti più della Juve a quattro giornate dal termine del campionato… Io fossi in loro a questo punto qualche domanda me la farei.” E ancora: “Ma esattamente la Juve cosa avrebbe fatto ieri per vincere? Dare la palla a Coincecao? Eddai su, hanno scelto entrambe per il pareggio e così è stato.”

E infine: “Spalletti ha messo questa Difesa a 5 vergognosa, i calciatori non facevano pressing e andavano a 2 all’ora… quando le partite sono delicate Spalletti non fa nulla. Spettacolo impietoso, meglio vedere i Cesaroni, peccato che erano di lunedì sera.

Clicca qui per le ultime news sul Milan