Milan, Kakà in missione per Paquetà

Prima missione di Kakà come dirigente del Milan. Secondo quanto riporta Tuttosport, Leonardo ha inviato il Pallone d'Oro 2007 in Brasile con l'obiettivo di lavorare per l'acquisto del centrocampista del Flamengo Lucas Paquetà.

Ventuno anni, fresco esordiente nella Seleçao, Paquetà è inseguito da tante big europee e vale già circa 50 milioni di euro: Leonardo vuole convincere il ragazzo a vestire il rossonero e ripercorrere le gesta di altri campioni come Thiago Silva, Pato e appunto Kakà. Non sarà semplice: il rivale più insidioso, il Paris Saint Germain, può contare sul pressing di Neymar.

SPORTAL.IT | 10-09-2018 08:40