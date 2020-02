Milan, Kakà sprona Paquetà

Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport, Ricardo kakà ha dato un consiglio a Paquetà: "Deve trovare fiducia in se stesso, l'anno scorso è andato bene, ma al secondo si fa fatica, lo so per esperienza".

"Gli altri cominciano a capirti, è più difficile. Deve considerare le sue qualità, in una squadra forte può essere un giocatore importante".

Paquetà è stato vicino all'addio al Milan nella finestra di mercato invernale: su di lui c'erano Fiorentina e Juventus.

SPORTAL.IT | 08-02-2020 11:10