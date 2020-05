Milan: Kessié costretto a casa ancora per una settimana

Il Milan continua ad attendere Frank Kessié. I vari giocatori rossoneri hanno ripreso ad allenarsi a Milanello, ovviamente in forma individuale come previsto dall'attuale protocollo, ma con loro non c'è l'ivoriano.

Il centrocampista ex Atalanta è infatti rientrato in Italia in ritardo rispetto ai suoi compagni, e ancora sta finendo di scontare il periodo di autoisolamento domiciliare a casa sua. Sarà quindi lui l'ultimo a tornare a disposizione di Stefano Pioli, che già nei prossimi giorni inizierà a lavorare con i suoi calciatori in piccoli gruppi.

Senza Kessié, almeno per ora: per lui ci sarà da attendere ancora una settimana.

SPORTAL.IT | 23-05-2020 12:26