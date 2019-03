Milan, Kessié inviperito per la multa

Franck Kessié non ha preso bene la multa di 40mila euro inflittagli dal Milan dopo la lite con Lucas Biglia durante il derby. Il centrocampista rossonero si è pentito e si è scusato con il compagno di reparto per quanto accaduto, ma si è mostrato molto infastidito per la sanzione.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'ivoriano non si spiega la multa più bassa a Biglia, e soprattutto è infuriato per come il caso è stato gestito a livello mediatico. George Atangana, agente del calciatore, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Franck ha sbagliato e lo sa, questa è la premessa.Tutto doveva però essere trattato con maggior riservatezza, così invece ha avuto un gran clamore. Anche per noi, ad ogni modo, il caso si chiude qui", riporta la Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 29-03-2019 11:50