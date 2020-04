Milan, Kessié può far slittare il rientro

Difficoltà impreviste per uno dei sei giocatori che il Milan ha richiamato in Italia in vista della ripresa degli allenamenti qualora il campionato di Serie A dovesse riprendere.

Franck Kessié sta infatti incontrando problemi per organizzare il rientro dalla Costa d’Avorio.

La data limite posta dal Milan è giovedì 23 aprile, ma il centrocampista non è ancora riuscito a trovare un volo che lo riporti in tempo utile a Milano per i problemi delle compagnie aeree a causa del Coronavirus.

Dal Milan comunque non traspare preoccupazione considerando che non ci sono ancora certezze sulle tempistiche della ripresa degli allenamenti ed eventualmente del campionato.

