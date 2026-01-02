Milan, Kim è il preferito di Allegri in difesa: si tratta col Bayern per l'ex Napoli, cosa frena l'affare

I rossoneri vogliono aggiungere un centrale di difesa di qualità. Ma bussare alla porta del Gigante Bavarese non è semplice, neppure per una riserva come il sudcoreano.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La coperta è corta e il Milan prova allungarla. Perché è vero che di coppe da giocare non ce ne sono, però la stagione può regalare ancora molto considerato come la squadra sia in piena lotta per lo scudetto da terza incomoda nel duello Inter-Napoli. In attesa di capire che apporto potrà dare Fullkrug in attacco, Max Allegri ha chiesto alla società un difensore che possa giocare titolare o all’occorrenza far rifiatare il trio senza dover tremare. L’ultima idea porta all’ex napoletano oggi al Bayern Kim Min-Jae.

De Winter è già bocciato: chiesto un centrale

Mentre Thiaw diventa l’idolo dei tifosi del Newcastle, il Milan ha già bocciato il suo sostituto. Koni De Winter non ha convinto nei primi mesi in rossonero e Igli Tare ha già provato a piazzarlo altrove, abbozzando anche un possibile scambio con Federico Gatti della Juventus (non andato in porto). Al di là di ciò che accadrà con il centrale belga, il Diavolo un difensore vuole prenderlo. L’infortunio di Gabbia ha accelerato un’esigenza in realtà già avvertita da tempo da Massimiliano Allegri che al reparto arretrato attribuisce un’importanza notevole.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poco utilizzato al Bayern: Kim vuole andare via

L’idea per rinforzare la difesa porta dritto in Baviera, dove c’è uno scontento smanioso di cambiare aria. Si tratta di Kim Min-Jae, che il Bayern Monaco comprò dal Napoli pagando la clausola rescissoria di 57 milioni di euro nel 2023. Il sudcoreano in Bundesliga non si è mai veramente ambientato e nel tempo ha visto il suo minutaggio ridursi sempre di più, fino alla stagione in corso dove va registrato il record negativo. A giugno c’è il Mondiale e l’ex azzurro parteciperà senza alcuna discussione, a prescindere dalla titolarità o meno con i campioni di Germania. Però, vorrebbe arrivarci in una condizione accettabile, motivo per cui l’addio è un’ipotesi da tenere in calda considerazione.

I problemi della trattativa, tra ingaggio e cartellino

Nonostante le premesse, tuttavia, non sarà semplice per il Milan strappare il giocatore al Gigante Bavarese. Anzitutto per una questione economica di cartellino: il Bayern non è disposto a fare sconti e chiede comunque una cifra importante per un giocatore ritenuto forte. Poi per una questione di formula: il Diavolo lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto e i tedeschi pretenderebbero l’obbligo. Infine, ci sarebbe anche il nodo ingaggio, con il giocatore che guadagna 7 milioni di euro netti annui più bonus. Tutto dipenderà da quanto effettivamente il difensore voglia rimettersi in discussione. Un’assist potrebbe arrivare da Nkunku, che il Fenerbahce vorrebbe acquistare.