Milan ko, Salvini torna all'attacco di Gattuso

Ormai per capire lo stato di salute del Milan o l’ultimo risultato fatto dai rossoneri basta osservare un indicatore, quello relativo all’umore del vice-Premier Matteo Salvini. Il leader della Lega e Ministro degli Interni è un tifoso rossonero doc e non riesce a nascondere il proprio malumore quando le cose vanno male, a livello di gioco e risultati. Ecco allora che la sconfitta nel derby, primo ko nel 2019 in campionato, costato il sorpasso dei cugini al terzo posto, abbia fatto esplodere la rabbia di Salvini, che come già successo nei mesi scorsi ha scelto di prendersela con la squadra e con Rino Gattuso, attraverso un duro post su Twitter.

"Se non giochi a calcio per 70 minuti su 90, se non ci metti l’anima, se metti in campo “giocatori” che hanno la voglia, la grinta e la forma fisica di un bradipo, è giusto che tu perda. Forza Milan sempre".

Un messaggio chiaro, rivolto sia alle scelte dell’allenatore sia all’atteggiamento della squadra, sorpresa per oltre un’ora dai ritmi imposti dall’Inter e capace solo nella seconda parte della ripresa di reagire con orgoglio e rabbia al punto da sfiorare quello che sarebbe stato un clamoroso 3-3, svanito per il salvataggio sulla linea di D’Ambrosio su Cutrone in pieno recupero.

Non finisce qui, comunque, perché Salvini ha attaccato in particolare Franck Kessié(“Ma deve giocare per forza?”), autore di una prestazione deludente completa con il clamoroso sfogo verso Gattuso dopo la sostituzione con Cutrone, con annessa lite con Biglia che lo aveva rimproverato per la reazione verso l’allenatore. Bocciatura secca anche per i cambi per cui ha optato il tecnico calabrese: “I cambi Gattuso me li spiega domani” ha concluso un infuriato Salvini, magari poco convinto della decisione dell’allenatore di non utilizzare a gara in corsa lo stesso Biglia.

Il Milan ha perso contro l’Inter dopo cinque vittorie consecutive, chiudendo un inizio di 2019 esaltante sul piano dei risultati con sei vittorie e due pareggi in campionato, il quarto di finale di Coppa Italia vinto sul Napoli e lo 0-0 contro la Lazio nella semifinale di andata.

SPORTAL.IT | 18-03-2019 10:05