Milan ko tra le polemiche, Belotti condanna Giampaolo

Nuova sconfitta per il Milan di Giampaolo: dopo il ko nel derby, i rossoneri sono stati battuti a Torino dai granata per 2-1. Decisiva la micidiale doppietta di Belotti in cinque minuti, che ha ribaltato il vantaggio iniziale di Piatek su rigore. Ora la panchina dell’allenatore del Diavolo (adesso tredicesimo in classifica) si fa incandescente, mentre Mazzarri si gode il quarto posto a pari merito con Napoli e Cagliari a 9 punti.

Decisamente meglio il Milan nel primo tempo. La squadra di Giampaolo controlla il possesso palla ed è insidiosa con le discese di Leao e i traversone di Suso. Al 17′ alla prima vera occasione da gol i rossoneri trovano il rigore a causa del fallo di De Silvestri su Leao: dal dischetto Piatek non sbaglia.

Il Toro tarda a reagire e il Diavolo si avvicina due volte al raddoppio con Kessié e Leao. Prima della fine del tempo ancora Piatek ha una buona occasione di testa, ma spedisce a lato; gli risponde pochi minuti dopo Belotti, che si divora il pareggio mandando fuori graziando Donnarumma, autore di una uscita avventata.

Ripresa, il Toro è più pericoloso mentre il Milan cala vistosamente. A parte una colossale occasione di Piatek al 54′ (polacco ancora impreciso), i rossoneri faticano a mettere in difficoltà i granata e in difesa rischiano in più di un’occasione. Al 60′ Musacchio salva sulla linea su Belotti a Donnarumma battuto.

Giampaolo opta così per l’ingresso di Bonaventura, dentro per Leao, mentre Mazzarri dà spazio a Berenguer e Ansaldi.

I cambi danno ragione a Mazzarri: il Torino in cinque minuti ribalta il match grazie a Belotti. Al 72′ il Gallo, innescato da un lancio lungo, supera Donnarumma e trova il pareggio tra le proteste dei rossoneri che chiedevano un precedente fallo su Calhanoglu (espulso Reina in panchina). Al 77′ l’attaccante azzurro colpisce per la seconda volta, questa volta in rovesciata, dopo una respinta del portiere rossonero sul tiro di Zaza.

Giampaolo butta nella mischia Rebic per cercare il pareggio, ma è ancora il Torino pericoloso con Rincon. Nel finale due chance d’oro per il Diavolo: Kessié si divora il 2-2 mettendo fuori da pochi passi, pochi minuti dopo, al 94′ Sirigu dice ancora no a Piatek. Per il Milan è un’altra serata amara.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 23:04