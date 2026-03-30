Milan, Kostic è il nuovo Camarda: tra Milan Futuro e Allegri, il piano per l’erede di Vlahovic

I rossoneri hanno messo a segno il primo colpo per l'estate: dal Partizan, ex squadra dell'attaccante della Juventus, ecco un giovane bomber. Chi è Andrej Kostic, i dettagli

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Con un’operazione da 3,5 milioni di euro il Milan ha messo le mani su uno dei giovani attaccanti più promettenti in circolazione. Al Partizan lo considerano l’erede di Dusan Vlahovic, altra punta a lungo corteggiata dai rossoneri ma destinata a non lasciare la Juventus. Il bomber del futuro si chiama Andrej Kostic, montenegrino classe 2007 che ha segnato 10 gol nel massimo campionato serbo e vanta già esperienza in Europa. Il nuovo Camarda arriverà in estate: per lui il club di via Aldo Rossi ha studiato un piano ben preciso.

Milan, colpo Kostic: le cifre dell’affare

Il Milan aveva fatto di tutto per acquistarlo già durante la finestra invernale di mercato, tuttavia non era stato raggiunto l’accordo con il Partizan. La resistenza del club di Belgrado è caduta nelle ultime ore con il sì all’offerta da circa 3,5 milioni di euro e le visite mediche nel 19enne sostenute nel capoluogo lombardo.

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Diciannove anni, 188 centimetri e quei 10 gol in 19 presenze nel campionato serbo a certificare un talento che ha stregato il Diavolo. All’inizio di questa stagione Kostic ha accumulato minuti preziosi anche nelle qualificazioni di Europa League e Conference League.

Il nuovo Camarda: ecco il piano dei rossoneri

In Italia non farà scalo un ragazzino alle prime armi, ma un calciatore con un pregresso alle spalle. Tuttavia, il percorso che lo porterà agli ordini di Max Allegri sarà graduale. L’idea è prepararlo alla Serie A mandandolo prima ‘a scuola’ presso Milan Futuro, ripercorrendo così le orme del golden boy Francesco Camarda.

Un po’ di sano apprendistato prima del salto tra i big: del resto, servono proprio a questo le seconde squadre. Kostic è già nel giro della nazionale montenegrina, dove ha collezionato due presenze e per caratteristiche ricorda Vlahovic, che fu comprato dalla Fiorentina proprio in seguito al suo exploit con la casacca del Partizan. I due condividono anche lo stesso procuratore.

Milan, da Vlahovic a Retegui: caccia al bomber

Vlahovic e Kostic insieme a Milanello, un sogno destinato a rimanere tale. Il Milan è da tempo sulle tracce del centravanti serbo che ha il contratto in scadenza con la Juventus a giugno, ma ormai tutti gli indizi portano al rinnovo. I nomi appuntati sul taccuino del ds Tare per risolvere definitivamente la questione attaccante sono diversi, a partire da Retegui, che pare sia intenzionato a lasciare l’Arabia Saudita dopo una sola stagione.

C’è sempre Moise Kean nei pensieri del Diavolo: Santiago Gimenez potrebbe essere la pedina giusta per convincere la Fiorentina a non rivendicare per intero la clausola rescissoria da 62 milioni di euro. Allegri strizza l’occhio anche a Santiago Castro del Bologna, valutato – però – 40 milioni. Sullo sfondo, infine, resta sempre Lewandowski, in scadenza col Barcellona ma seguito pure dalla Juventus.