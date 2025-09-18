Milan, Kristensen dell'Udinese è il primo obiettivo per la difesa: Allegri ha dato l'ok, ma Maignan è un caso

Il difensore danese è nel mirino dei rossoneri per gennaio, ma per meno di 20 milioni i Pozzo non si siedono a trattare. Sabato mancherà il portiere francese: trattativa per il rinnovo sempre in stallo, Elia Caprile è nei piani per il futuro

Ci sono degli incroci che sono particolari, e che si portano dietro un carico di significati a volte spiacevoli. Tra questi, quello tra l’Udinese e Mike Maignan, portiere del Milan.

Maignan, quel brutto precedente a Udine

Nel gennaio del 2024 il portiere rossonero decide di abbandonare il campo in seguito ai cori razzisti riservatigli dalla curva friulana: una situazione che avrebbe poi portato al Daspo per cinque tifosi dell’Udinese, e ad una generale acredine del pubblico nei confronti del giocatore, “reo” di aver esagerato nei comportamenti. Era il 21 gennaio 2024, Maignan segnalò i cori all’arbitro Maresca e uscì dal campo causando la sospensione momentanea della partita.

Maignan e la grande paura

Atto secondo, il 12 aprile 2025: Maignan si scontra con il suo compagno Jimenez, viene portato in ospedale a Udine per accertamenti in seguito al trauma cranico, e viene dimesso dopo una notte in ospedale. Una sera che era iniziata in maniera particolare per lui, subito oggetto di fischi da parte del pubblico di Udine, che invece sottolineò con applausi l’uscita del portiere in barella. Sabato sera, di nuovo Udinese-Milan: e Maignan questa volta potrebbe non esserci a causa dell’infortunio rimediato nella partita contro il Bologna.

Udinese-Milan senza Maignan

L’infortunio occorso al portiere del Milan non è grave ma lo staff medico, anche considerato lo storico di Maignan, non vuole correre rischi. Contro l’Udinese dunque il francese, che ha svolto personalizzato, non giocherà: a difendere i pali rossoneri dovrebbe essere il secondo Pietro Terracciano, ma secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe fare il suo esordio il giovane Lorenzo Torriani. Alto 1,97 metri, Torriani non è solo un gigante tra i pali: i suoi movimenti rapidi e la capacità di giocare con i piedi lo rendono un portiere moderno.

Maignan, rinnovo in stallo

La situazione di Maignan rimane comunque spinosa: il portiere ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ed al momento la trattativa è congelata. Eppure qualche mese fa le parti avevano praticamente trovato un’intesa di massima per un prolungamento fino al 2028 con ingaggio alzato da 2,8 a 5 milioni di euro a stagione. Il Milan ha deciso però di fermare tutto per diversi motivi, tra cui anche alcuni errori del portiere francese, e da quel momento i dialoghi tra le parti si sono bloccati. In estate l’ex Lille è stato anche vicino alla cessione al Chelsea, ma i due club non hanno trovato l’accordo e così Maignan è rimasto in rossonero.

Il Milan pensa a Caprile

Nessuno vuole perderlo a zero, ma questo punto ci sono due scenari possibili: rinnovo o addio a fine stagione, con il Milan che a quel punto dovrà iniziare a ragionare su un erede all’altezza. Per ora si fa il nome di Elia Caprile, classe 2001, considerato un portiere moderno, con reattività tra i pali, buona gestione del gioco con i piedi e capacità di comandare l’area. Con una valutazione intorno ai 10-12 milioni, rappresenta un’opportunità sostenibile rispetto a profili più costosi.

Milan, Kristensen per la difesa

Nel frattempo il Milan è al lavoro su un giocatore proprio dell’Udinese: si tratta di Thomas Kristensen, centrale difensivo danese di 23 anni. Centrale di piede destro, può giocare anche nella difesa a tre: è primo in Serie A per respinte difensive, oltre 11 a partita. E vanta il 72% di contrasti vinti. A sorprendere sono, però, i dati sulla fase di possesso. Il danese consegna palla ai compagni nel 95,5% dei casi quando il passaggio è nella propria metà campo e nel 72% se la palla è dall’altra parte.

Kristensen, l’Udinese alza il prezzo

Come riporta la Gazzetta, i Pozzo hanno rifiutato un’offerta da 15 milioni fatta dall’Aston Villa in estate: il Milan potrebbe affondare il colpo sin da gennaio, ma il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2028 dunque servirà un’offerta da almeno 20 milioni per intavolare una trattativa. Di certo, il profilo è di quelli interessanti.