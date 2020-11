Milan, l'affare di gennaio che scalda i tifosi

Mentre i tifosi del Milan si interrogano sul crollo di ieri contro il Lille in Europa League, Paolo Maldini continua a monitorare il mercato in vista di possibili rinforzi per il mercato di gennaio. Secondo il Corriere della Sera, il dirigente rossonero sarebbe pronto a tornare alla carica per Ozan Kabak, 20enne difensore turco in forza allo Schalke 04, già seguito a lungo nel corso della scorsa estate.

Kabak opzione in più per la difesa

Allora il Milan non trovò la forza economica per sferrare l’assalto a Kabak, ma la situazione ora è cambiata: la squadra di Pioli è prima in classifica e dando profondità all’organico si può sognare.

Per i tifosi, Kabak potrebbe addirittura imporsi da titolare al Milan al posto di un difensore che in questo avvio di stagione appare in difficoltà… “Ci vorrebbe un difensore centrale veloce che si completi con Kjaer. Brutto ammetterlo ma Romagnoli ora è il punto debole”, il commento su Facebook di Giandonato. “Vero, l’ho sempre stimato ma adesso proprio non c’è con la testa”, concorda Angelo.

Per i tifosi va sostituito Romagnoli

“Che ben venga Kabak, Romagnoli in 4 giorni ne a fatte più lui che il terremoto”, aggiunge Pino, mentre Lillo ha già in mente l’operazione con tanto di cessione del difensore rossonero: “Romagnoli più 10 milioni. Non conosco Kabak, ma conosco Romagnoli”.

Per Stefano, invece, Kabak deve andare a sostituire un altro centrale: “Altro che Romagnoli, ma cediamo Musacchio piuttosto”. Laci, invece, si attende un cambiamento a metà campo: “Non si gioca con solo 2 centrocampisti… Basta gli altri corrono, noi camminiamo… Pioli non cambia mai stile gioco… Bisogna cambiare gioco e prendere un centrocampista di qualità”.

SPORTEVAI | 06-11-2020 12:39