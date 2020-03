Milan, l'incontro che scalda i tifosi

Che ruolo avrà Zlatan Ibrahimovic nel futuro del Milan? Se lo chiedono i tifosi rossoneri, che dopo l’addio di Zvonimir Boban e soprattutto con l’arrivo di Ralf Rangnick – manager abituato a lavorare soprattutto con i giovani – temono di perdere lo svedese nella prossima stagione.

L’incontro con Ibra

Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, molto presto Ibrahimovic incontrerà Ivan Gazidis, l’a.d. rossonero che con il licenziamento di Boban s’è piazzato in prima linea nella costruzione del Milan del futuro. Dalla loro chiacchierata dipenderà la permanenza di Ibra in rossonero.

“In settimana – ha twittato Schira – Ivan Gazidis illustrerà a Zlatan Ibrahimovic i progetti del nuovo Milan. Un confronto decisivo per il futuro in rossonero dello svedese, che vuole garanzie sulle ambizioni del club e chiarezza sul suo ruolo”.

Le paure dei tifosi

Tra i tifosi c’è agitazione in vista dell’incontro, la reazione di Ibrahimovic potrebbe dire molto delle scelte della dirigenza per la prossima stagione. “Direi che dalla scelta di Ibra capiremo tante cose!”, commenta Andrea, uno dei follower del giornalista della Gazzetta dello Sport.

“Gli illustrerà un progetto che non comprenderà Zlatan Ibrahimovic”, aggiunge scettico Milanro, mentre Simo ironizza sullo stato confusionario in versa la società: “Gli fa vedere i tendoni da circo nuovi?”.

Su Facebook il sentimento dilagante è la preoccupazione. “Chi ama il calcio, lo vive come sport e passione non può che disapprovare la metodologia di lavoro di gente come Gazidis e soci – scrive Diego su una delle pagine dedicate al tifo rossonero -. Ibra è uno che il calcio ce l’ha nel sangue”.

Mariella, infine, manda un messaggio all’a.d. rossonero: “Attenzione Gazidis non stuzzicare il can che dorme altrimenti finisci contro un muro!”.

SPORTEVAI | 10-03-2020 11:36