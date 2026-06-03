Milan, l'ultima trovata di Ibrahimovic scatena la rivolta dei tifosi

Zlatan parla ormai solo sui social ma si preoccupa solo dei suoi affari personali e dei suoi sponsor, la pazienza dei fan rossoneri è finita

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La domanda iniziale, quando entrò nel Milan come dirigente, fu: “Cosa farà ora Ibrahimovic?”. Col tempo è diventata “cosa ha fatto Ibra per il Milan?” e ora è “cosa fa ancora Ibra al Milan?”. Unico superstite dopo l’epurazione di Cardinale, lo svedese continua a godere della stima del n.1 di RedBIrd – anche se ultimamente i rapporti si sarebbero un po’ raffreddati – e ad avere potere decisionale nel club rossonero ma per i tifosi è ormai una leggenda sbiadita.

Spot e sponsor, cosa fa Ibra

Uscite pubbliche non ne fa da un pezzo Ibrahimovic, che affida ai suoi canali social pensieri e parole. Così lo si è visto in foto costretto a rasarsi a zero per opera di un parrucchiere d’eccezione, Tom Brady, la leggenda Nfl, sette Super Bowl vinti, che era stato ospite d’onore a San Siro per la partita Milan-Como del 18 febbraio scorso, si è letto che intende acquistare con il pugile Tyson Fury il Morecambe, club di quinta divisione inglesee si sa che sta per partire per gli Usa per una nuova esperienza televisiva come commentatore del Mondiale 2026 per Fox Sports.

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L’ultimo post sui social

E il Milan? A parte i dubbi su Rangnick che rischia di rubargli la scena (e il potere) Zlatan dà l’impressione di non metterlo al primo posto. Ed ecco così che su twiiter e Instagram ha pubblicato un nuovo post promozionale. Lo si vede con un megafono in mano entrare in campo per dare consigli ai presenti. “Listen to Zlatan, something big is coming”. Ascolta Zlatan, qualcosa di grande sta arrivando.

La pazienza dei tifosi è finita

Il problema è che non si tratta del nuovo allenatore o di un colpo di mercato, è solo una trovata pubblicitaria. Per i tifosi è l’ennesimo smacco e fioccano i commenti sul web: “Il problema è che finora gli è sempre andata bene, e ha trovato gli allocchi che gli danno retta” e poi: “Questo qui vorrebbe avere poteri decisionali nel Milan quando al massimo l’unica decisione giusta da prendere sarebbe di godersi la pensione” e anche: “Io non ho parole! Ci stanno umiliando” e ancora: “Da quando bazzica gli Usa ha anche affinato questa sua “qualità””e ancora: “Mamma mia mai visto un dirigente o presunto tale passare più tempo a fare il tiktoker anche lì con scarsi risultati che lavorare per il Milan”

C’è chi scrive: “Ma questo non sta bene dai…è scollegato dalla realtá! Surreale” e poi: “Chissà cosa abbiamo fatto di così tanto male per vivere una situazione del genere” e anche: “Vattene da Milano. Vai via. Vai via finché hai ancora un’eredità come giocatore, perché sei già *così* vicino a perderla”, oppure: “La crisi di mezza età più lunga di sempre, smettila di essere così cringe e vai a fare qualcosa della tua vita. Lascia stare Milano, leggi qualche libro, impara una professione e prendi una laurea, tu bebè annoiato, non c’è niente di figo in te dopo la pensione, è solo triste”

Il web è scatenato: “Un adulto di 45 anni cresciuto che parla in terza persona vattene da Milano” e anche: “Tutto il bene che hai fatto per noi come giocatore, sei riuscito a cancellarlo dalla nostra memoria essendo un pessimo direttore. Vattene da Milano, non ti vogliamo più nella nostra squadra“, oppure: “Se hai mai provato anche il minimo barlume d’amore per Milano, vai a girare il tuo spot pubblicitario e vivi la tua vita” e ancora: “Vergognati e vattene” e infine: “Ma ti rendi conto che stai sulle scatole al 99.9% dei tifosi milanisti? E per fortuna hai giocato in questa società ma evidentemente hai capito poco…dai prendi il megafono e vai…non sentiremo la tua mancanza”.