Milan, la carta Ibrahimovic per convincere Vlahovic: un anno fa la dedica social del serbo al suo idolo 

I rossoneri sperano nell’influenza di Zlatan per convincere il centravanti a lasciare la Juventus e tornare a lavorare da Allegri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Milan le sta provando tutte per convincere Dusan Vlahovic a lasciare la Juventus e unirsi alla truppa di Massimiliano Allegri: l’ultima mossa è stata una telefonata di Zlatan Ibrahimovic, idolo del centravanti serbo.

Milan, offerta ufficiale per Vlahovic

Dove non arrivano i soldi, può arrivare il carisma di Zlatan Ibrahimovic: questa, almeno, è la speranza del Milan, che le sta provando tutte per convincere Dusan Vlahovic a sposare il progetto rossonero, rinunciando però a parte ricco ingaggio garantito al serbo dalla Juventus fino a giugno 2026. Il club rossonero ha infatti presentato un’offerta ufficiale per Vlahovic: 25 milioni di euro alla Juve per il cartellino, contratto da 5 milioni di euro più bonus alla firma per il centravanti, che però oggi percepisce ben 12 milioni di euro di stipendio.

La carta Ibrahimovic

Il gap tra l’offerta di contratto del Milan e l’ingaggio attuale di Vlahovic è notevole, ecco perché il club rossonero s’è giocato anche la carta Ibrahimovic, uno degli idoli del centravanti della Juventus. Zlatan ha telefonato direttamente a Vlahovic, convincendolo della bontà del progetto milanista e parlandogli del desiderio di Massimiliano Allegri di tornare a lavorare con lui. Vedremo se la chiamata di Ibra avrà effetto su Vlahovic, che in passato ha più volte manifestato la sua enorme stima per l’ex campione.

Vlahovic e l’incontro col suo idolo

Poco più di un anno fa, nel giugno del 2024, Vlahovic diede prova del suo immenso rispetto nei confronti di Ibrahimovic anche sui social, ringraziandolo pubblicamente su Instagram per l’incontro e la chiacchierata avuta poco prima dell’amichevole di Solna tra la Svezia e la Serbia. La partita fu preceduta da una solenne celebrazione di Ibra da parte della federcalcio svedese, che lo premiò come miglior marcatore di sempre della nazionale scandinava.

Le immagini dell’incontro tra Vlahovic e Ibrahimovic fecero il giro del web: il serbo, che aveva già incontrato Zlatan come avversario in serie A nelle sfide tra Fiorentina e Milan, appariva felice come un bambino. “Grazie Zlatan”, scrisse poi Vlahovic su Instagram, in segno di rispetto nei confronti del suo idolo. Oggi la speranza dei tifosi del Milan è che l’influenza dello svedese possa servire per concludere la trattativa con la Juventus e portare ad Allegri l’attaccante tanto desiderato.