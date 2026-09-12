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Milan, la gaffe di Amorim diventa virale: anche i giornali stranieri bacchettano il tecnico del Diavolo

L'allenatore portoghese ricorre a un esempio infelice nella ricorrenza dei 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre per spiegare i suoi allenamenti

2 min di lettura

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha imparato presto a parlare in italiano ma Ruben Amorim dovrebbe riflettere un po’ di più quando si presenta nelle conferenze. Il tecnico del Milan è incappato in una gaffe diventata presto virale alla vigilia della partita con la Lazio. Anche i giornali stranieri, soprattutto in Spagna e in Inghilterra, hanno sottolineato l’episodio.

La gaffe di Amorim

Ieri ricorreva il 25esimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001, quando le Torri Gemelle di New York caddero dopo l’impatto con gli aerei dei kamikaze e il tecnico rossonero ha decisamente scelto l’esempio sbagliato per esprimere un concetto anche se se n’è reso conto lui stesso poco dopo: “È come in ogni sessione di allenamento – ha detto il portoghese – io mi aspetto che i miei giocatori lo capiscono, è come quando hai un incidente aereo e impari… no, forse questo non è l’esempio migliore – si è subito bloccato Amorim – ma ok avete capito cosa intendo”.

La frecciata al Manchester United

Anche sui social non sono mancati commenti stupefatti per l’infelice espressione dell’allenatore rossonero, fatta sicuramente in perfetta buona fede ma proprio nel giorno meno indicato. Le parole di Amorim hanno poi fatto rumore anche in Inghilterra per il suo riferimento all’esperienza sulla panchina del Manchester United.

Parlando delle critiche ricevute dopo il pari con la Juve ha detto: “Sono normali, non credo che qui me ne arriveranno più di quelle arrivate a Manchester. Lì c’erano anche molte leggende dei Red Devils che avevano opinioni forti e parlavano molto. So che è difficile per voi accettare che un allenatore straniero venga qui a dire come bisogna giocare, ma la nostra volontà sarà sempre quella di vincere e dominare le partite”.

Milan, la gaffe di Amorim diventa virale: anche i giornali stranieri bacchettano il tecnico del Diavolo Ansa

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