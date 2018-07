Milan, la linea di Elliott per Suso

Il Milan sta vivendo un momento surreale, visto la totale immobilità sia dal punto di vista societario sia sul mercato.

In attesa di prendere ufficialmente le redini del club, Elliott ha congelato qualsiasi operazione imbastita nelle scorse settimane dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, soprattutto le cessioni di Nikola Kalinic all’Atletico Madrid e quella di Manuel Locatelli al Sassuolo.

La proprietà a stelle e strisce, però, ha voluto mettere al sicuro uno dei tanti big dato in uscita. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, Elliott ritiene Suso un pezzo importante della squadra, come più volte affermato da Gattuso, e se lo spagnolo dovesse decidere di lasciare Milanello, lo farà solo in caso di contropartita economica adeguata.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 21:05