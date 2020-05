Milan, la mossa di Rangnick fa infuriare i tifosi

Da mesi si parla del possibile approdo di Ralf Rangnick al Milan, uno scenario che ha diviso i tifosi rossoneri, molti dei quali dubbiosi circa l’ennesima rivoluzione dell’assetto societario e in particolare del settore sportivo.

Il tedesco è allenatore e manager e non è ancora chiaro quale potrebbe essere il suo ruolo nel Milan, se in panchina o dietro la scrivania. In entrambi i casi, Rangnick chiede che il Milan si affidi totalmente a lui.

Rangnick chiede pieni poteri

Lo ha chiarito in un’intervista a Tuttosport, in cui il tedesco ha raccontato di essere abituato ad avere pieni poteri. “Non sono interessato agli aspetti finanziari – le parole di Rangnick -. Per me si tratta di avere una certa influenza, che non c’entra col potere, anche se in certe situazioni ne hai bisogno per portare avanti certe cose”.

Il manager ha poi ricordato il suo arrivo al Lipsia, quando le sue prime mosse furono la scelta dello staff tecnico, a partire dall’allenatore Zomiger, dei fisioterapisti e dei medici. Decisioni da vero dirigente, non da semplice responsabile dell’area tecnica.

“Se dovessi pensare teoricamente di dover andare da qualche altra parte, dovrei poter fare le cose in questa maniera”, ha concluso Rangnick con quello che è parso un chiaro messaggio al Milan.

Il rifiuto dei tifosi rossoneri

Messaggio che però non è piaciuto ai tifosi rossoneri. Molte le critiche piovute sul tedesco sui social. “Ma chi è questo, ma chi lo vuole?”, protesta Rolando su una delle pagine dedicate al Milan su Facebook.

“Giocano a chi ce l’ha più lungo – il commento di Sebastiano -, sembrano bambini delle elementari. Ma almeno così sbaglia uno e basta, sapremmo con chi prendercela”.

Francesco, invece, è critico su tutta la linea: “Rangnick, Elliott e Gazidis ci porteranno in serie B con il loro progetto mediocre!”. Stefano si allinea: “Ma resta pure in Germania!”.

SPORTEVAI | 04-05-2020 12:04