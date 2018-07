Milan, la nuova maglia diventa subito un caso

La storia di una società, questo è noto, la fanno anche gli sponsor. Da ormai quasi 40 anni il calcio italiano viaggia di pari passo con le aziende che scelgono di accompagnare le squadre durante una stagione, di stampare il proprio marchio al centro di una maglietta destinata a girare l’Italia e, se possibile, l’Europa o il mondo. Non c’è tifoseria, insomma, che non ricordi quale fosse lo sponsor delle stagioni più belle e in qualche caso anche di quelle più brutte. Non meno importante è però la griffe che le maglie le producono e le firmano nel vero senso della parola. Si chiamano sponsor tecnici ed anche questi possono scandire la storia di un club. Ne sa qualcosa il Milan, che in 40 anni ne ha cambiati una manciata. Sette per l’occasione e l’ottavo è quello che debutterà nella stagione 2018-2019, quella del terzo divorzio da Adidas, che ha confezionato le maglie dei rossoneri tra il 1980 e l’82 e poi ancora tra il 1990 e il ’93 e tra il 1998 e il 2018. L’ultima parentesi è stata non solo la più lunga, ma anche la più vincente, ma molti matrimoni finiscono e allora l’ad Fassone ha presentato la nuova partnership con Puma durante il giorno del raduno. Non male anche sul piano apotropaico, nel 12° anniversario del trionfo dell’Italia al Mondiale 2006, ottenuto proprio con il puma stampato sulle maglie azzurre.

Tutto molto bello e promettente quindi, il fascino del Milan evidentemente non tramonta mai neppure in anni difficili, ma proprio durante la presentazione delle maglie ecco l’incidente che non ti aspetti. I modelli d’eccezione erano Bonaventura, Bonucci, Calabria e Calhanoglu, ma quando è stato chiesto ai giocatori di voltarsi per mostrare il retromaglia, ecco il guaio balzare subito all’occhio, l’errore nella grafia del cognome del centrocampista turco, diventato “Chalanoglu”. Imbarazzo inevitabile in sala, lo stesso che avrà provato il giocatore una volta scoperto il problemino, di cui l’ex Bayer evidentemente non si era accorto al momento di indossarla. Nessun problema, comunque, anche i migliori sbagliano: un anno fa di questi tempi, negli Stati Uniti, faceva bella mostra la maglietta dell’allora neo-acquisto della Juventus Wojciech Szczesny diventato “Szczesney”. La stagione è poi andata alla grande, ma forse quel cognome è più difficile da scrivere…

