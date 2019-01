Milan, la pagella di Piatek all'esordio in rossonero

Gli occhi di tutti erano puntati su di lui. Krzysztof Piątek ha debuttato in maglia rossonera, pochi giorni dopo essersi legato al Milan. Gattuso lo ha lanciato nella mischia a venti minuti dalla fine, che sono diventati venticinque di gioco grazie al corposo recupero accordato dall’arbitro. Subito un’ovazione per il polacco prelevato dal Genoa, ma quale è stato il suo impatto sulla partita contro il Napoli?

Uomo squadra – Piatek è stato acquistato per i suoi gol, che dovrebbero trascinare il Milan all’agognato ritorno in Champions più di quanto non abbiano fatto le bizze, i malumori e i clamorosi errori del fuggitivo Higuain. Eppure, contro i partenopei il polacco si è fatto apprezzare soprattutto per la sua capacità di porsi al servizio dei compagni. Mezzo tempo in campo per lui, in cui ha messo tutta l’intensità possibile offrendo a Musacchio un pallone d’oro per il possibile vantaggio (miracolosa la respinta di Ospina), costringendo Albiol a un fallo da ammonizione per fermarlo e Koulibaly a un prodigioso recupero per impedirgli il tiro a tu per tu col portiere.

La pagella – Insomma, in attesa di un minutaggio più consistente, il polacco si merita un bel 7 in pagella. Titolare lo diventerà presto, non appena avrà recuperato la condizione migliore e cementato l’intesa con il resto del gruppo. Gattuso lo ha definito “un Robocop che dice solo quattro parole: voglio fare gol”. Potrà riprovarci già martedì, sempre contro il Napoli, molto probabilmente dal primo minuto. Perché è bastato metà tempo al tecnico del Milan per rendersi conto che Piatek è già essenziale al gioco della sua squadra.

