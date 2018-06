Milan, la preoccupazione di Gattuso: ''Siamo bloccati''

Gennaro Gattuso è preoccupato in vista della prossima stagione.

Il mercato del Milan è bloccato a causa della sanzione in arrivo dalla Uefa: i rossoneri potrebbero essere esclusi dalla prossima Europa League o subire delle pesanti restrizioni sul mercato.

Il tecnico dei rossoneri, in una lunga intervista a MilanTv, illustra la situazione che sta vivendo attualmente il club meneghino e ribadisce con forza che alla squadra servono almeno altre 3-4 pedine di livello per fare il definitivo salto di qualità.

“Ultimamente siamo bloccati sul mercato ma Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli si occupano di quello – le parole dell’allenatore dalle origini calabresi -. Io organizzo con loro quello che dobbiamo fare. Ormai lo sa anche mio figlio quello che dobbiamo fare, ma speriamo di portare a casa giocatori importanti. Chi verrà deve sapere che rappresenta una società gloriosa e che viene in un gruppo forte che deve fare il salto di qualità".

“È stata una stagione molto difficile, nei miei sei mesi sono emerse cose buone ma anche cose brutte – ha proseguito Gattuso -. La base però c'è. Ci sono tante cose da fare. Dobbiamo rafforzare la squadra, organizzare il lavoro, parlare con lo staff. André Silva e Kalinic? Ce li teniamo stretti".

Gattuso poi si focalizza su quello che sarà il modulo di gioco della prossima stagione: “Penso partiremo dalla difesa a 4, ma possiamo anche giocare a 3 con il centrocampo a 4. Lavoreremo su questi concetti, è giusto che ci siano alternative. In questi mesi l'arma in più è stata la squadra, la voglia, la mentalità. Si parte da tutto questo. Il singolo giocatore ti fa vincere la partita, ma la squadra ti fa arrivare in fondo. La parola chiave deve essere noi. La parola io non mi piace. Mi aspetto di più da tutti, le buone prestazioni non sono bastate. L'asticella si deve alzare dal primo giorno di ritiro. Per questo serve voglia, non ci si può accontentare. Mi aspetto qualcosa anche da me e da chi lavora con me perché qualche errore lo abbiamo commesso. Dobbiamo migliorare tutti”.

