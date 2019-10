Milan, la promessa di Gazidis ai tifosi

Presente a Casa Milan in occasione dell'assemblea dei soci, ha parlato Ivan Gazidis: "Farò tutto quello che posso per aiutare questo club a tornare sulla strada giusta, sono convinto che raggiungeremo la meta se lavoreremo insieme anche nei momenti difficili".

"L'inizio di stagione è stato deludente ma vogliamo di più, Pioli avrà tutto il nostro sostegno per riportare la squadra su una strada migliore. Abbiamo una strategia chiara, quella di lanciare giovani come Bennacer e Piatek che possano diventare giocatori di prima fascia. Adesso abbiamo il team più giovane della serie A ma questo non vuol dire che non investiremo in giocatori di esperienza che possano guidare i più giovani. Bruciare soldi su giocatori in declino non solo peggiorerebbe i conti, ma andrebbe a peggiorare anche la parte sportiva. Noi vogliamo crescere, investire sul club anche fuori dal campo per aumentare i ricavi commerciali. Servirà del tempo, non si può fare da un giorno all'altro".

In chiusura ha fatto una promessa ai tifosi rossoneri: "Elliott ha una visione chiara e audace, vuole portare il Milan ai vertici del calcio italiano e mondiale. Non ci metteremo 10-15 anni. Per me è una sfida bella, unica, in cui credo e che reputo un'occasione unica per la mia vita".



SPORTAL.IT | 28-10-2019 18:03