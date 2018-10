Milan, la rabbia di Gattuso: "Non mi sono arreso"

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso è stato protagonista di un'altra conferenza stampa animata alla vigilia della partita contro la Sampdoria. I rossoneri sono incappati in due pesanti sconfitte consecutive nel derby e contro il Betis. "Veniamo da due partite in cui abbiamo preso due legnate. Non sono spento e morto. Ma quando perdiamo mi brucia ma so cosa posso dare a questa squadra. Non si molla, vogliamo riscattarci da questo momento difficile, e possiamo fare molto di più. Devo dare tranquillità alla squadra, devo analizzare anche le prestazioni. Sembriamo preoccupati quando dobbiamo sviluppare gioco, dunque bisogna essere più tranquilli e fare di più. Anche a livello individuale".

C'è chi lo ha visto rassegnato dopo la debacle in Europa League: "Il Betis ci ha distrutto sulla qualità di gioco, ma non ho mai mollato. Forse poi ho dato una sensazione sbagliata in sala stampa con le mie parole, perchè non riesco a fare i sorrisini, ma io non mi sono arreso. Credo che la squadra può riprendersi".

La dirigenza finora è dalla sua parte: "Anche prima si remava tutti nella stessa direzione. La fiducia e la tranquillità questa società l'ha sempre concessa. Ieri Leonardo e Maldini sono venuti a fare due chiacchiere con la squadra. Ma dobbiamo migliorare perchè quello che stiamo facendo non basta, mettiamo da parte gli alibi. Non dobbiamo trovare scuse, non stiamo andando bene e per questo dobbiamo fare di più".

La carica in vista del match: "Credo grande veemenza e voglia, domani voglio vedere 23 leoni. Posso mettere da parte tutto a livello tattico ma voglio vedere una squadra disposta a soffrire. Voglio solo vedere 23 cani arrabbiati. Caldara? Quando penso che starà bene giocherà. L'altro giorno ho detto che giocava ma non era la partita adatta per metterlo dentro".

27-10-2018