Milan, la richiesta dell'Arsenal per Torreira

Dopo Rade Krunic il Milan è pronto a rinforzare ulteriormente il centrocampo e il primo nome sulla lista di Boban e Maldini è quello di Lucas Torreira.

Il centrocampista uruguaiano è già stato allenato da Giampaolo, prossimo allenatore dei rossoneri, prima che volasse all'Arsenal e il tecnico sarebbe ben contento di ritrovarlo. Dal canto suo, Torreira non ha nascosto il suo malcontento in Inghilterra: "Non credo stia riuscendo a godermi tante cose di Londra, mi piaceva molto di più vivere in Italia. L'Inghilterra è molto grande e ho avuto problemi con la lingua, avevo difficoltà a comunicare con i miei compagni e con la gente. E' molto difficile quando la situazione è questa. Un altro problema è il tempo, un fattore compilcato: esci la mattina ed è nuvoloso, torni dopo l'allenamento ed è ancora nuvoloso. Mi manca il sole".

Con la maglia dei Gunners l'ex doriano ha disputato più di 50 gare e la richiesta dell'Arsenal non è inferiore a 40 milioni di euro, cifra elevata per cui il Milan starebbe tentennando.

Prima di fare un certo investimento i rossoneri dovranno cedere e il primo giocatore che potrebbe salutare è Suso. West Ham e Tottenham sono da tempo estimatori dello spagnolo ma i rossoneri potrebber inserirlo nella trattativa che porterebbe a Milano proprio Lucas Torreria. Un'altra contropartita che potrebbe piacere alla società londinese è Frank Kessie: l'ivoriano non è considerato incedibile dalla società e da sempre ha mostrato un certo interesse per la Premieri League.

In entrata sono da registrare i continui contatti con Stefano Sensi, il cui agente Giuseppe Riso è già andato nella sede rossonera per capire le reali possibilità di vedere il giocatore del Sassuolo a Milano la prossima stagione, ma anche Veretout e Praet. La cifra richiesta per i centrocampisti di Sampdoria e Fiorentina non è inferiore ai 25 milioni di euro. Nonostante ci siano diverse squadre interessate al francese, Maldini potrebbe far leva sul suo malcontento e abbassare ulteriormente il prezzo.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 15-06-2019 09:10