Milan, la rivincita di Gattuso e all’orizzonte l’esame Juventus

Sembrava la tempesta perfetta, l’ennesima. Di quelle che spazza via un’altra stagione e porta via tutto con se a cominciare dalla panchina di Gattuso. Ed invece il Milan si è rialzato. Finalmente, viene da aggiungere per un campionato che dopo Inter e Roma, con la Lazio sempre in alto, recupera un’altra protagonista.

LA CLASSIFICA SORRIDE – Le due vittorie in volata con Sampdoria e Genoa sono stati due segnali importanti, per la classifica innanzitutto, dei rossoneri che forse non sono usciti ancora dalla crisi ma di certo hanno reagito in maniera diversa alle difficoltà a differenza di quanto era successo con il Betis in Europa League subito dopo la batosta del derby perso con l’Inter in extremis. Una mano di certo l’ha data il calendario “modificato” che, ironia della sorte, ha piazzato le due squadre di Genova, Samp e i grifoni appunto, una dopo l’altra a San Siro. I sei punti oltre che riportare il Milan in zona Champions League, quarto posto a pari punti con la Lazio, hanno ridato fiducia a tutto l’ambiente, specie la tifoseria e la squadra entrati nel classico periodo di depressione post delusione dopo l’ennesima estate di speranze, illusioni e convinzioni sbagliate.

LA RIVINCITA DI GATTUSO – In bilico solo una settimana fa con Donadoni, o chi per lui, già in rampa di lancio, per molti a cena con i vertici societari a disegnare il Milan del presente e del futuro. Ed invece Rino ha di nuovo “ringhiato” la sua rabbia mai doma ottenendo quella reazione da tutta la squadra che tra mille difficoltà oggettive di un organico non eccelso, ha saputo reagire alle avversità, anche degli infortuni che hanno colpito Biglia e Caldara su tutti. Reazione che ha portato a ribaltare il match con la Sampdoria e a vincere in zona Cesarini quello con il Genoa con Romagnoli a disegnare il lieto fine della partita e sua in particolare, dopo l’autogol dell’1-1. Un Gattuso umile che senza battere ciglio e senza sbandierare proclami, ha accettato le critiche, cambiando laddove era possibile, come ad esempio i suggerimenti dell’ex patron Berlusconi sulla convivenza di Higuain e Cutrone in attacco con Suso alle spalle.

INFORTUNI E PROBLEMA BIGLIA – Se è vero che non tutte le ciambelle riescono col buco, il Milan deve far fronte all’assenza prolungata di Biglia. Se il ko di Caldara è risolvibile con l’abbondanza in reparto, il problema non da poco dell’argentino è grave per una squadra che non ha in quel ruolo altri sostituti di livello. Così non si è dimostrato Bakayoko, finora oggetto misterioso del mercato rossonero che ha palesato tutte le difficoltà tecniche e tattiche a supporto di un fisicità per ora fine a se stessa. Gattuso sarà costretto a inventarsi qualcosa in mediana combinando le caratteristiche dei vari Kessie, Bonaventura, Calhanoglu provando, se possibile, a scongelare Mauri o Bertolacci, al netto della decisione di tenere fuori dal progetto Montolivo, l’unico che potrebbe interpretare al meglio quel ruolo ma che si porta dietro, oltre agli anni e agli acciacchi, anche un clima di scarsa fiducia un po’ di tutto l’ambiente oramai, tifosi compresi.

LA JUVE ALL’ORIZZONTE – E se in queste due ultime giornate il destino del Milan è stato all’insegna dei colori di Genova, il futuro si tinge di bianconero. Domenica prossima Romagnoli e compagni andranno alla Dacia Arena ospiti dell’imprevedibile Udinese di De Paul, poi c’è l’impegno di Europa League tra una settimana in casa del Betis corsaro a San Siro. Ma soprattutto in programma l’11 novembre c’è il posticipo domenicale: al Meazza arriverà la corazzata Juventus. In molti già ci pensano, Higuain ha segnato questa data fin dalla compilazione dei calendari.

SPORTEVAI.IT | 01-11-2018 11:02