Milan, la stangata sarà ancora più pesante

La sentenza dell'Uefa, in arrivo lunedì, potrebbe essere una vera e propria mazzata per il Milan. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la sanzione per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario rischia di essere più dura di quanto prevedano i dirigenti rossoneri.

Da Nyon si sussurra di una possibile esclusione dei rossoneri dalle coppe europee per due anni di fila (danno economico e d'immagine enormi), oltre a una multa di 30 milioni di euro.

Non sarebbe il primo caso del genere (anche gli svizzeri del Sion vennero estromessi per due stagioni, i kazaki dell'Irtysh per tre), ma rappresenterebbe una prima volta in assoluto per una società di primissimo livello, che ha fatto la storia del calcio europeo e mondiale.

Intanto è stato svelato il nome dell'imprenditore che vuole entrare nel club rossonero: è Rocco Commisso, fondatore di Mediacom e patron dei Cosmos di New York, con un patrimonio di circa 4,5 miliardi di dollari. E' lui l'acquirente appoggiato da Goldman Sachs con cui i rossoneri hanno avviato una trattativa e che sarebbe in vantaggio su Thomas Ricketts nella corsa al club rossonero. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Commisso sarebbe pronto a prelevare direttamente il club con un investimento di circa 500 milioni di euro (pari a circa il 75% delle quote del club), per saldare i conti con Elliott e liquidare definitivamente Mr. Li.

Emigrato italiano, nato in Calabria e spostatosi negli Stati Uniti con la famiglia a 12 anni, Commisso è il proprietario di Mediacom, il quinto gruppo di tv via cavo d'America, che dà lavoro a circa 4mila dipendenti.

SPORTAL.IT | 24-06-2018 10:05