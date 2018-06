Milan, la strategia per arrivare a Falcao

Il Milan ha individuato l’obiettivo numero uno per l’attacco della prossima stagione: Radamel Falcao.

Il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli lo ha visionato da vicino nell’amichevole fra la Colombia e l’Egitto all’Atleti Azzurri di Bergamo.

L’attaccante del Monaco, con cui ha altri due anni di contratto, ha disputato una buona partita nonostante non abbia segnato. Lui e la sua nazionale si alleneranno, ancora per qualche giorno, proprio a Milanello e il dirigente calabrese vuole sfruttare questo periodo per convincere il calciatore e poi tentare l’assalto alla società monegasca.

In attesa della decisione definitiva dell’Uefa per quanto riguarda il Fair Play Finanziario, con lo spettro dell’estromissione dalla prossima Europa League sempre più incombente, la società rossonera, per bocca dell’amministratore delegato Marco Fassone, ha promesso ai propri tifosi investimenti per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso e quello più importante è previsto per la punta centrale.

Il problema legato a Falcao è l’ingaggio percepito dall’ex Manchester United dal club del Principato: 10 milioni di euro. La società di via Aldo Rossi avrebbe offerto un contratto più lungo, presumibilmente di quattro anni a circa 6 milioni di euro netti a stagione.

Risolto questo problema la strada sembrerebbe in discesa, vista la valutazione di 20 milioni di euro fatta dal Monaco, cifra che il Milan vorrebbe racimolare dalla cessione di Carlos Bacca, che ha già espresso il suo volere di rimanere a giocare in Spagna con la maglia del Villarreal.

Per quanto riguarda il capitolo cessioni, dopo l’incontro di inizio settimana con l’agente di Manuel Locatelli, Stefano Castelnovo, nella giornata di venerdì è arrivata un’offerta ufficiale del Cagliari per il centrocampista centrale classe 1998. Risposta negativa dei rossoneri, vista l’alta considerazione che nutre nei suoi confronti mister Gattuso.

