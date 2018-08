Milan, l'affondo del grande ex: "Prima c'erano troppi interisti..."

Il primo a esprimere chiaramente il concetto, seppur attraverso un post social di poche parole, fu Demetrio Albertini, sul finire dell’estate 2016: “Io non sono interista”. Una battuta per sdrammatizzare, ma neppure troppo, perché quelli erano i primi mesi della nuova era rossonera, quella targata Cina, quando la cordata guidata da Yonghong Li aveva scelto di porre al vertice della gerarchia societaria del club appena uscito da oltre 30 anni di era Berlusconi due dirigenti di provata esperienza e capacità, ma con un passato più o meno lungo sull’altra sponda del Naviglio: Marco Fassone come amministratore delegato e Max Mirabelli come direttore sportivo. Il primo aveva svolto lo stesso incarico all’Inter tra il 2012 e il 2015, mentre il secondo dei nerazzurri era stato a lungo capo osservatore. Così, quel post di Albertini, “approvato” più o meno tacitamente da milioni di tifosi, ma soprattutto da tanti ex compagni, voleva sgombrare il campo dai dubbi in merito a un possibile ritorno dell’ex regista del Milan di Capello, e con lui di tante altre bandiere, all’interno di una società in cui chi ha fatto la storia faticava a riconoscersi.

Così, come per incanto, appena l’era cinese è terminata, ecco che le leggende rossonere sono tornate a casa. In sequenza, Leonardo e Paolo Maldini, ora responsabili del mercato nella gestione americana del Fondo Elliott. I due hanno raggiunto Rino Gattuso, unico “avamposto storico” nell’era cinese. Ora che è stata voltata pagina, anche un altro illustre ex del Milan si volta indietro con rammarico pensando agli ultimi mesi. Mauro Tassotti, attuale vice ct dell’Ucraina, dove fa da secondo ad Andriy Shevchenko, non ha usato metafore in un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Il Milan è tornato ad essere una società normale, ad avere facce riconoscibili, a essere un club con capacità economiche importanti, che si è affidato a figure importanti. Questa rimpatriata rossonera mi piace tantissimo. Ora il Milan lo seguo con più affetto rispetto a prima, quando c’era troppa gente che arrivava dall’Inter…”.

Tutto chiaro, così come gli elogi all’amico Maldini e all’attesa dell’ex capitano rossonero prima di tornare a casa. Attesa che ha pagato: "Era un delitto che Paolo non fosse coinvolto col Milan. Trovo assurdo che non sia rientrato prima, ma evidentemente non era convinto del progetto precedente. E come dargli torto: c’era un presidente che ci metteva la faccia pochissimo, su cui gravavano dubbi di natura finanziaria”. Tassotti si è poi detto fiducioso in merito alla stagione rossonera (“C’è tutto per lottare per un posto in Champions”), prima di regalare un aneddoto curioso sul Leonardo allenatore, di cui Tassotti è stato vice al Milan nel 2009-2010: “Quella per Leo era la prima esperienza da allenatore, credo sia stato più che altro un tentativo, non so se volesse davvero fare quello.. Lui amava di più l’aspetto gestionale dei giocatori, la preparazione mentale rispetto alla tattica, che infatti preferiva delegare ai collaboratori. In realtà penso che non avesse le idee chiare su cosa fare fino a pochi mesi fa”.



SPORTAL.IT | 23-08-2018 11:30