Milan, Landucci fa il pappagallo con Monica Bertini in diretta tv: che show con Panucci

Si sa e non da oggi che fuori dal campo Max Allegri abbia sempre avuto una certa leggerezza nei rapporti sentimentali (ha anche lasciato la fidanzata sull’altare nel giorno delle nozze, stile Troisi in “Credevo fosse amore…”) e che abbia sempre preferito volare di fiore in fiore ma che anche il suo vice Marco Landucci fosse così sensibile al fascino femminile era cosa nota forse solo agli amici più stretti. L’ex portiere, che da anni segue Allegri come vice, si è reso protagonista di un singolare siparietto in diretta tv su Mediaset.

I complimenti di Landucci

Ieri sera in panchina con il Lecce c’era lui, visto che Allegri doveva scontare la seconda giornata di squalifica in coppa Italia dopo lo “show” in finale dello scorso anno e gli attacchi agli arbitri. Dopo il rotondo 3-0 ai pugliesi il vice-allenatore del Milan si è presentato in diretta su Italia1 (dove la diretta della partita ha raccolto un ottimo 11,6% di share) accolto dalla conduttrice dello speciale Coppa Italia Monica Bertini che introduce l’intervista. “Buonasera, Landucci. Ci ritroviamo all’insegna dei successi qui a Coppa Italia live, con noi c’è Claudio Raimondi”. La replica di Landucci fa già capire che aria tira: “Buonasera a voi e soprattutto a lei, preferisco sempre le donne io. Noi della vecchia generazione abbiamo questa predilezione per il gentil sesso.

Il siparietto con Landucci

Landucci insiste: “poi, Monica, è molto bella”, provocando la reazione divertita degli ospiti in studio e in particolare di Panucci che prima scoppia a ridere fuori onda e poi aggiunge: “Oh… anche noi preferiamo le donne”, e giù un’altra risata con la chiosa della Bertini: “Qua si offendono perché sono un po’ permalosi”. Per Landucci però è un assist: “Eh… Christian lo sa… No, stavo dicendo che noi della vecchia generazione abbiamo questa predilezione per il gentil sesso. Poi Monica è molto… molto bella”.

L’ironia dei tifosi

La Bertini – di recente assurta alla cronaca per una denuncia ai social – accoglie l’ennesimo apprezzamento (“oooh grazie, grazie mille!”) e prova a chiudere il siparietto: “Comunque… usciamo da questo momento con le domande di Claudio Raimondi sulla partita“. Landucci è sposato da 10 anni con Simona Talini, la bella figlia del titolare dell’omonima ottica nel centro di Lucca, la città natale dell’ex portiere. Sui social intanto la scenetta non è passata inosservata: “Landucci stasera è stato influenzato dallo spirito del cavaliere che evidentemente aleggia ancora lì nei corridoi di San Siro” e poi: “Landucci era on fire” e anche: “Praticamente è un clone di Allegr” e infine: “Grande Marco, ieri sera sei stato il top. Nulla da invidiare a horto muso”.