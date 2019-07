Milan, l'attaccante può arrivare dalla Serie A

Neppure la presenza di due miti del calcio mondiale come Paolo Maldini e Zvonimir Boban sembra poter servire al Milan per recuperare almeno in parte il fascino perduto. La raffica di no ricevuta dal mercato in particolare alla voce centrocampisti (Sensi, Seri, Veretout, Torreira e Ceballos) sta tenendo al palo i rossoneri e in particolare Marco Giampaolo, che ha bisogno di un giocatore con determinate caratteristiche per dare sostanza al proprio 4-3-1-2. La rosa necessita però di rinforzi in ogni settore, dalla difesa, dove si insegue una valida spalla di Romagnoli, fino all’attacco, dove con Suso nei panni del trequartista manca una seconda punta da affiancare a Piatek.

Il nome giusto in questo senso potrebbe arrivare dalla Serie A, confidando che almeno sul territorio nazionale la fama dei vecchi successi del Milan sia ancora efficace. Ecco allora spuntare il nome di Rodrigo De Paul, trequartista-seconda punta reduce da un’ottima stagione con l’Udinese che lo ha portato nel giro della Nazionale. I friulani valutano però il giocatore non meno di 35 milioni, tanti per il Milan attuale e comunque all’orizzonte c’è il rischio asta visto che sull’ex c’è anche l’interesse del Torino e soprattutto del Napoli, che vede in De Paul un’alternativa a James Rodriguez.

Un altro attaccante che in A già gioca è Gregoire Defrel, tornato alla Roma dopo il prestito alla Sampdoria, ma destinato a rifare le valigie. Il Cagliari sembrava avvantaggiato, ma i giallorossi hanno messo nel mirino Suso, ritenuto ideale per il 4-2-3-1 di Fonseca. Da qui l’idea della Roma di inserire nell’affare Defrel, ma l’accordo economico è lontano: i giallorossi valutano il francese 25 milioni e sarebbero disposti a completare l’offerta al Milan con un conguaglio di soli 10 milioni. Pochi per i rossoneri che hanno bisogno di fare cassa e comunque nel contratto di Suso con il Milan c’è una clausola rescissoria da 40 milioni.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 12:01