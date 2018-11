Milan, Laxalt verso l'addio

Il Milan è alle prese con un periodo nero. Tantissimi gli infortuni, quasi obbligatorio un ritorno sul mercato a gennaio. Oltre a cercare qualche elemento importante per il centrocampo (oltre all'arrivo di Paqueta), attenzione anche alla questione cessione.

Laxalt è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Diavolo durante la finestra di mercato invernale. L'ex Genoa non ha convinto in rossonero e potrebbe fare le valigie. L'Atalanta sarebbe alla finestra ma attenzione allo Zenit che, in estate, avrebbe provato ad acquistarlo.

SPORTAL.IT | 19-11-2018 09:15