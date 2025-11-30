Virgilio Sport
Milan, Collu scatena il caos sui social. I tifosi di Inter, Juventus e Napoli: “Scudetto già deciso”

La decisione del fischietto sardo di non assegnare il penalty ai biancocelesti nel recupero per il tocco di braccio di Pavlovic spacca i tifosi sul web

Domenico Esposito

Domenico Esposito

Giornalista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Le polemiche che hanno accompagnato il finale ad altissima tensione tra Milan e Lazio si sono spostate dal rettangolo verde di San Siro ai social. A insorgere per la decisione dell’arbitro Collu di non assegnare un rigore alla squadra di Sarri in pieno recupero sono soprattutto i tifosi di Inter, Juventus e Napoli, secondo cui la sfida scudetto sarebbe ormai già decisa.

Milan-Lazio, perché Collu ha scatenato il caos sui social

Con il successo di misura ai danni della Lazio grazie al gol realizzato da Leao, il Milan è balzato momentaneamente in vetta alla classifica. Ma il finale di partita è stato macchiato dal caso arbitrale che ha spinto il club biancoceleste a indire il silenzio stampa. Già, in seguito a un tocco di braccio di Pavlovic, l’arbitro sardo Collu ha impiegato circa dieci minuti per decidere se fosse rigore o meno.

Dopo due rossi (ad Allegri e il vice di Sarri, Ianni), una rissa sfiorata, l’arbitro ha deciso di non assegnare il penalty. Secondo l’esperto di Dazn, Luca Marelli, la scelta del direttore di gara è stata giusta, ma sbagliata nella forma (clicca qui per leggere tutto).

Tifosi di Inter, Juventus e Napoli infuriati

Basta aprire i social per capire l’umore dei tifosi delle squadre in lotta per le posizioni di vertice. Tanto quelli del Napoli quanto i sostenitori di Inter e Juventus non sembrano avere troppi dubbi in merito: “La scudetto è già deciso”. Sarebbero tanti, troppi i favori concessi al Milan, secondo diversi tifosi.

“È scandaloso quello che è successo: stanno aiutando il Milan in tutte le maniere” scrive Peppe su X. “Stasera si è consumata un’altra pagina nera del calcio italiano” rincara Giovanni. Sebastiano concorda sul silenzio stampa della Lazio: “Col furto subito è il minimo”. “Il rigore era netto ma dovevano salvare il Milan” chiosa Francesco.

È scontro totale sul web: Rocchi sott’accusa

Si discute – e tanto – dell’operato di Collu e soprattutto del Var Di Paolo. “A parte il fallo inesistente e la chiamata al Var inutile, va chiarita invece urgentemente la situazione falli di mano in area – scrive Piero su Facebook -, perché sicuramente nelle prossime giornate qualche arbitro concederà un rigore del genere e ci saranno nuove polemiche”.

Stefano aggiunge: “Ma poi se ha dato angolo e visto il tocco, dove sarebbe l’evidente errore per essere chiamato al Var? Veramente stanno toccando picchi inauditi. Rocchi si deve dimettere”. Pasca sottolinea un altro aspetto della vicenda: “Per me il rigore non c’era. Ma la cosa scandalosa è la sceneggiata fatta dal Milan, in primis dal suo allenatore. Andando in massa a minacciare l’arbitro ancor prima di prendere una decisione, sinceramente non lo avevo mai visto in nessun campionato. Solo in Italia vediamo robe del genere”.

Milan, Collu scatena il caos sui social. I tifosi di Inter, Juventus e Napoli: “Scudetto già deciso” Milan-Lazio: il gesto provocatorio di Guendouzi, la furia di Romagnoli e Zaccagni. Collu contro tutti Ansa

