Milan-Lazio, cosa ha detto Allegri all’arbitro: il retroscena sulla rissa finale

Le tensioni negli ultimi minuti hanno acceso un finale infuocato a San Siro. Il tecnico rossonero spiega le parole che gli sono costate l’espulsione

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il finale di Milan-Lazio è stato tra i più caotici dell’intera stagione, con un recupero interminabile e proteste da entrambe le panchine. A scatenare la miccia è stato il presunto tocco di mano di Pavlovic, che ha costretto l’arbitro Collu a una lunga on field review. Nel caos generale, Massimiliano Allegri è stato espulso dopo un acceso confronto con il direttore di gara. Il tecnico, però, ha spiegato nel dettaglio il retroscena delle sue parole e del momento di massima tensione.

L’episodio del tocco di mano e l’esplosione del caos

L’azione che ha stravolto il finale arriva al 95’, con il cross di Tavares e il tiro di Romagnoli deviato sul gomito di Pavlovic. La Lazio circonda immediatamente l’arbitro chiedendo l’intervento del Var, mentre il Milan teme un ribaltamento della decisione. Il rientro in gioco della tecnologia rallenta tutto e gonfia la tensione a livelli altissimi. Collu, impegnato a calmare giocatori e panchine, impiega oltre un minuto prima di visionare il monitor e prendere una delle decisioni probabilmente più difficili della sua giovane carriera.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Allegri e il motivo dell’espulsione

Nel momento più incandescente, Allegri perde la calma in una sorta di versione bis della finale di Coppa Italia ai tempi della Juve e si scontra verbalmente con il quarto uomo e con Collu. Il tecnico rossonero ha poi chiarito nel post gara di non aver offeso l’arbitro, spiegando di aver detto solo: “Tutte le volte che ci sei succede sempre un casino“. La frase, riferita al precedente arbitraggio contro la Cremonese, è stata ritenuta comunque troppo sopra le righe. Da qui il cartellino rosso, che ha ulteriormente contribuito al clima di confusione in campo.

La quasi rissa con la panchina della Lazio e il verdetto finale

Mentre Collu tentava di prendere posizione davanti al monitor, lo scontro verbale si è allargato anche alla panchina laziale. Un alterco tra Allegri e il vice di Sarri, Marco Ianni, ha richiesto l’intervento di più persone per evitare il contatto fisico. Quando finalmente arriva il verdetto, Collu annulla il possibile rigore per un fallo precedente di Marusic su Pavlovic. La partita si chiude solo al 104’, consegnando al Milan una vittoria sofferta e un finale che farà discutere a lungo. E alla Lazio tanta rabbia esplicitata con un silenzio che fa tanto rumore.