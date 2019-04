Milan-Lazio, le probabili formazioni

Milan e Lazio si affrontano sabato sera alle 20.30 in un match fondamentale per la volata per la qualificazione in Champions. Al Meazza la squadra di Gattuso deve tornare alla vittoria dopo l'unico punto conquistato nelle ultime quattro partire, la squadra di Inzaghi deve riprendere la marcia dopo il doppio passo falso con Spal e Sassuolo.

I rossoneri non avranno ancora Donnarumma in porta, giocherà Reina. Niente da fare neanche per Conti e Paquetà: l'undici dovrebbe essere simile a quello che ha affrontato la Juventus, con il tridente Suso-Piatek-Borini e Calhanoglu in mediana insime a Bakayoko e Kessié. In difesa ballottaggio Musacchio-Caldara.

Inzaghi si ritrova di nuovo senza Radu: al suo posto giocherà Bastos insieme ad Acerbi e Luiz Felipe. A centrocampo Romulo sostituisce Marusic, Lucas Leiva in regia al posto dello squalificato Badelj. In attacco Correa in fianco ad Immobile.

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.

SPORTAL.IT | 12-04-2019 11:33