Milan-Lazio, Marco Ianni espulso nel finale: chi è il vice di Sarri che ha litigato con Allegri e rischiò la rissa con Mourinho

L’allenatore in seconda di Maurizio Sarri si è reso protagonista di un finale incandescente cercando anche lo scontro con Massimiliano Allegri, un temperamento che aveva dimostrato anche sulla panchina del Chelsea.

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un finale di partita che farà molto discutere. Milan-Lazio va in archivio con la vittoria dei rossoneri grazie al gol decisivo di Rafael Leao. Ma i minuti conclusivi del match con la controversa decisione sul fallo di mano di Pavlovic hanno portato alla ribalta anche un personaggio inatteso come Marco Ianni, assistente di Maurizio Sarri, anche lui espulso.

La lite con Allegri

Nei minuti di recupero la Lazio chiede un calcio di rigore per un fallo di mano di Pavlovic. Dopo qualche istante, l’arbitro Collu esortato anche dalla sala Var decide di andare a rivedere l’episodio al monitor. Ma appena comincia ad avvicinarsi verso le due panchine scoppia il caso, la reazione di Allegri è veemente con il direttore di gara che estrae immediatamente il cartellino rosso. E qualche secondo dopo c’è uno scambio di battute molto acceso anche con la panchina della Lazio con Marco Ianni, il vice di Sarri, particolarmente agitato. L’allenatore cerca il contatto con l’allenatore del Milan e finisce anche lui per essere espulso.

Milan-Lazio: tutte le emozioni del match

Chi è Marco Ianni

Marco Ianni, classe 1982, si è fatto conoscere nel mondo del calcio soprattutto per il suo ruolo da allenatore. La sua carriera da calciatore l’ha vissuta soprattutto tra serie C e serie D per 15 anni prima di ritirarsi a soli 32 anni. Una scelta dettata anche dalla volontà di intraprendere prima possibile la sua carriera in panchina. E per lui è stato fondamentale il rapporto con Maurizio Sarri che lo ha portato con sé in quasi tutte le sue esperienza in panchina nel ruolo di collaboratore tecnico o come assistente a cominciare da Napoli, passando poi per l’avventura al Chelsea e proseguendo poi alla Juventus e alla Lazio.

L’incidente con Mourinho

Non è la prima volta che Marco Ianni si rende protagonista di un finale di stagione particolarmente agitato. L’episodio più controverso della sua carriera risale al 2018 quando era nello staff di Maurizio Sarri al Chelsea. Il momento di grande tensione capita nella sfida che si gioca a Stamford Bridge tra i Blues e i Red Devils nel match di Premier League. Il Chelsea trova la rete del pareggio (2-2) al minuto 96 e Marco Ianni si lascia andare a una reazione decisamente energica proprio di fronte alla panchina dello United su cui siede una vecchia conoscenza del calcio italiano come José Mourinho. Lo Special One non prese affatto bene questa esultanza che definì come provocatoria e reagì cercando lo scontro con Ianni, che alla fine fu costretto a scusarsi con il tecnico portoghese.