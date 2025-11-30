Milan-Lazio, moviola: arbitro in confusione, cosa è successo sul rigore negato al 95’

La prova dell’arbitro sardo Giuseppe Collu a San Siro nell’anticipo serale di serie A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli

Giuseppe Collu, la scelta per Milan-Lazio, è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentacinque anni, Collu aveva già arbitrato tre gare in A due anni fa; si tratta di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il 2 novembre scorso il debutto stagionale in Bologna-Lecce, poi ha diretto Fiorentina-Genoa -Power Stadium dove è apparso troppo autoritario e Monza-Lecce (idem) bene poi in Atalanta-Udinese e Monza-Como. In questa stagione ha debuttato bene in Milan-Cremonese e Pisa-Roma, è all’ottava direzione stagionale in A (ultima uscita Roma-Udinese) ma come se l’è cavata il fischietto sardo a San Siro.

I precedenti con Milan e Lazio

E’ stato il secondo incrocio tra Collu e i biancocelesti, dopo lo 0-0 in casa dell`Atalanta in questo campionato. Due precedenti invece con il Milan con una vittoria e una sconfitta come bilancio.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Yoshikawa con Zufferli IV uomo, Di Paolo al Var e Paterna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Tomori, Pellegrini, Gabbia, Romagnoli, Ricci, Zaccagni, espulsi Allegri e Ianni.

Milan-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 24′ Gila anticipa nettamente Nkunku e il direttore di gara concede angolo al Milan, salvo poi correggersi e assegnare la rimessa alla Lazio. Primo giallo al 25′, è per Tomori che entra in ritardo su Zaccagni. Graziato al 36′ Rabiot che ferma fallosamente un contropiede di Basic. Al 43′ fallo a palla lontana di Saelemakers su Basic. Per l’arbitro non c’è nulla: manca una punizione alla Lazio.Al 47′ va bene a Tomori che, già ammonito, commette un brutto fallo su Basic ma per l’arbitro non c’è il secondo giallo. Regolare al 51′ il gol di Leao: Tomori è in posizione regolare sul passaggio decisivo.

Al 57′ ammonito Pellegrini, che esagera con le proteste. Al 64′ ammonito anche Gabbia, che atterra Castellanos con una manata. Al 62′ ammonito Romagnoli che ferma una ripartenza di Saelemakers. All’86’ su cross di Zaccagni possibile tocco di mano in area di rigore di Gabbia, a contrasto con Castellanos ma per l’arbitro è tutto regolare. All’89’ ammonito Ricci, intervenuto in maniera irregolare. Al 95′ Pavlovic devia in area con il braccio. Collu indica l’angolo, ma il VAR lo richiama all’on field review. Dopo aver rivisto l’azione il direttore di gara non solo non concede il rigore ma fischia un presunto fallo di Marusic sul difensore rossonero tra le proteste generali. La tensione è palpabile, vengono espulsi Allegri e Ianni. Al 102′ ammonito anche Zaccagni per fallo su Tomori e dopo 13′ di recupero Milan-Lazio finisce 1-0.

La moviola di Marelli

Sui casi dubbi del match ha detto la sua a Dazn Luca Marelli. Sul rigore negato al 95′ a caldo dice: Stanno controllando il braccio di Pavlovic che si era avvinghiato a un avversario. C’era una trattenuta di Pavlovic molto leggera e il giocatore della Lazio fa blocco. Il braccio si allarga dopo il contatto col pallone, ma non vedo movimenti verso il pallone del braccio. Semplicemente è un braccio che si trova in quella posizione, a mio parere non ci sono elementi per il calcio di rigore. È vero la posizione è non naturale perché sta trattenendo un giocatore, ma è vero che il giocatore della Lazio sta facendo blocco”.

Poi dopo aver rivisto le immagini aggiunge: “Quello di Pavlovic non è mai calcio di rigore per tre motivi: l’estrema vicinanza dei giocatori, perché Il braccio non si muove verso la palla, e perché Pavlovic cerca di guardare qualcosa, maè di spalle. Non ci sono gli elementi per l’assegnazione di un calcio di rigore”. Un errore di Collu però c’è: “Collu ha preso la decisione giusta, ma per la via sbagliata. Lui sostiene che Marusic ha trattenuto Pavlovic, ma non è così perché entrambi si trattengono. Assegnare un fallo a favore della difesa è eccessivo. Sarebbe stato corretto dire che il braccio di Pavlovic è in posizione naturale. La spiegazione si mostra a molte critiche”.