Milan-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Milan-Lazio di Serie A 2025-26, 13a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Milan–Lazio è il big match della 13a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano sabato 29 novembre 2025 alle 20:45. I rossoneri sono 2° con 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 18 gol fatti, 9 subiti) e spingono per il primato; i biancocelesti sono 8° con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte; 15 gol segnati, 9 incassati), in piena corsa europea. A San Siro si annuncia una sfida ad alta intensità: solidità difensiva da una parte, transizioni rapide e qualità sugli esterni dall’altra.

Probabili formazioni di Milan-Lazio

Si va verso un Milan con 3-5-2: assenti Pulisic e Gimenez, spazio quindi ai riferimenti offensivi Nkunku e Leao, mentre in mezzo Modric dovrebbe agire da regista con Fofana e Rabiot a supporto. Dietro, tridente con Tomori, Gabbia e Pavlovic, corsie presidiate da Loftus-Cheek e Bartesaghi. La Lazio dovrebbe confermare il 4-3-3: Provedel tra i pali, linea a quattro con Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Pellegrini; in mediana Guendouzi, Vecino, Basic, tridente con Isaksen, Dia, Zaccagni. Cataldi resta un’opzione ma è in dubbio: possibile staffetta in corsa.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Loftus-Cheek, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Gli indisponibili di Milan-Lazio

Qualche grattacapo per entrambe. Nel Milan pesa l’assenza di Pulisic, mentre l’out di Gimenez restringe le scelte in attacco; lungo stop per il giovane Athekame. In casa Lazio, out Gigot e Rovella, con Cancellieri ancora ai box; Cataldi resta monitorato e potrebbe andare al massimo in panchina. Nessuno squalificato annunciato alla vigilia.

Milan – Infortunati: Pulisic (Infortunio alla coscia), Gimenez (Infortunio alla caviglia), Athekame (Infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.

Lazio – Infortunati: Gigot (Infortunio alla caviglia), Rovella (Infortunio all'inguine), Cancellieri (Infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Milan in serie utile e capace di colpire nei momenti chiave, con equilibrio difensivo crescente. La Lazio alterna prove solide in casa a trasferte più complicate, ma la porta di Provedel resta spesso blindata. Trend recenti che suggeriscono gara tattica, decisa dagli episodi.

Milan x x ok x ok Lazio ok x ok ko ok

Milan : Milan-Pisa 2-2; Atalanta-Milan 1-1; Milan-Roma 1-0; Parma-Milan 2-2; Inter-Milan 0-1.

: Milan-Pisa 2-2; Atalanta-Milan 1-1; Milan-Roma 1-0; Parma-Milan 2-2; Inter-Milan 0-1. Lazio: Lazio-Juventus 1-0; Pisa-Lazio 0-0; Lazio-Cagliari 2-0; Inter-Lazio 2-0; Lazio-Lecce 2-0.

L’arbitro di Milan-Lazio

Arbitro di Milan–Lazio è il signor Collu. Assistenti: Vecchi e Yoshikawa; IV Zufferli. Al VAR Di Paolo, AVAR Paterna. In questa Serie A 2025/26 Collu ha diretto 7 gare, fischiato 163 falli, assegnato 4 rigori, sventolato 30 gialli (media 4,2 a partita) e nessun rosso: profilo tendenzialmente equilibrato, ma severo in area.

Arbitro: Collu

Assistenti: Vecchi – Yoshikawa

IV: Zufferli

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna

Informazioni interessanti sul match

Tradizione ricca e rivalità moderna: tra Milan e Lazio la storia racconta equilibrio apparente (tanti pareggi complessivi), ma l’ultimo periodo parla di sfide spesso decise, con pochi pareggi. I biancocelesti arrivano dal colpo dell’ultima visita a San Siro e sognano il bis, evento rarissimo nella loro storia recente. I rossoneri, impeccabili con le big in questa stagione, cercheranno di imporre ritmo e qualità nei primi minuti, zona del campo dove entrambe hanno inciso spesso. Riflettori puntati sui portieri: Maignan e Provedel sono tra i migliori del torneo nel “valore aggiunto” rispetto agli expected goals concessi. La forma esterna della Lazio, con qualche fatica a segnare lontano dall’Olimpico, controbilancia una difesa che concede pochissimo. Numeri che promettono tattica, dettagli e panchine decisive.

È contro la Lazio che il Milan ha pareggiato più volte in A: 60 su 164 incroci; nell’ultimo decennio, però, il pari è merce rara.

che il ha pareggiato più volte in A: 60 su 164 incroci; nell’ultimo decennio, però, il pari è merce rara. La Lazio ha vinto 2-1 al Meazza il 2 marzo 2025: centrare due successi di fila contro il Milan in campionato sarebbe un’impresa che manca dal 2012.

ha vinto 2-1 al Meazza il 2 marzo 2025: centrare due successi di fila contro il in campionato sarebbe un’impresa che manca dal 2012. Doppio bersaglio esterno: i biancocelesti puntano al bis di vittorie a San Siro, traguardo mai raggiunto contro il Milan in A.

in A. Il Milan è la migliore contro le prime 10 (16 punti in 6 gare): media da big. La Lazio vola con le squadre della seconda metà classifica.

è la migliore contro le prime 10 (16 punti in 6 gare): media da big. La vola con le squadre della seconda metà classifica. Sei clean sheet rossoneri nelle prime 12: ritmo da annate d’oro. A quota sette le gare senza gol subiti della Lazio .

. Biancocelesti in fiducia dopo il successo col Lecce : cercano la seconda vittoria consecutiva in A come non accade da febbraio.

: cercano la seconda vittoria consecutiva in A come non accade da febbraio. Lazio in trasferta: un solo match segnato nelle ultime sei e tre gare esterne di fila senza reti. Striscia da invertire.

in trasferta: un solo match segnato nelle ultime sei e tre gare esterne di fila senza reti. Striscia da invertire. Entrambe pungono nei primi 15’: solo l’ Inter ha realizzato più reti in avvio.

ha realizzato più reti in avvio. Pulisic ha partecipato a più gol di chiunque nel 2025 (11G+7A): anche senza di lui, il Milan mantiene pericolosità diffusa.

ha partecipato a più gol di chiunque nel 2025 (11G+7A): anche senza di lui, il mantiene pericolosità diffusa. Duello tra top portieri: Provedel e Maignan hanno “salvato” più gol di quanti gli xG contro suggerissero.

Le statistiche stagionali di Milan e Lazio

Possesso vicino al 50% per entrambe: Milan 50,2%, Lazio 51,1%. I rossoneri segnano di più (18 a 15) e tirano di più (124 a 107), ma i biancocelesti hanno un numero maggiore di clean sheet (7 a 6). Entrambe hanno incassato 9 reti in 12 giornate: segno di blocchi difensivi compatti e portieri in grande forma.

Tra i singoli: nel Milan spicca Pulisic (5 gol) davanti a Leao (4); in Lazio guida Zaccagni insieme a Cancellieri (3). Assist: Castellanos è a quota 3 per i biancocelesti, nel Milan meglio Pulisic/Modric (2). Disciplina: più ammonizioni per Guendouzi (4) in Lazio e Fofana (3) nel Milan; rossi: Guendouzi e Belahyane uno a testa, nel Milan spicca il rosso a Estupinan. Clean sheet portieri: Provedel 7, Maignan 4.

Milan Lazio Partite giocate 12 12 Vittorie 7 5 Pareggi 4 3 Sconfitte 1 4 Gol fatti 18 15 Gol subiti 9 9 Possesso palla (%) 50,2 51,1 Tiri totali 124 107 Tiri in porta 56 49 Tiri concessi 141 157 Clean sheet 6 7 Gialli 18 17 Rossi 1 2 Miglior marcatore Pulisic 5 Zaccagni/Cancellieri 3 Top assist Pulisic/Modric 2 Castellanos 3

FAQ Quando si gioca Milan-Lazio e a che ora? Sabato 29 novembre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Milan-Lazio? Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi è l’arbitro di Milan-Lazio? Collu: assistenti Vecchi–Yoshikawa, IV Zufferli, VAR Di Paolo, AVAR Paterna.