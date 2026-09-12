Il Milan evita la sconfitta all’Olimpico grazie alla rimonta firmata Pulisic e Moreira, ma sui social esplode la contestazione nei confronti di Amorim

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Dopo un primo tempo horror, nella ripresa Pulisic e Moreira, autore di un uno-due micidiale, hanno salvato il Milan e Amorim da una sconfitta contro la Lazio che avrebbe fatto discutere a lungo. Ko evitato, ma non le critiche. Sui social i tifosi muovono accuse ben precise all’allenatore portoghese, che ha consegnato un tempo alla squadra dell’ex Rino Gattuso. E scoppia il caso Modric, sostituito all’intervallo.

Milan, Pulisic e Moreira salvano Amorim. Ma non per i tifosi

La Lazio avrebbe potuto chiudere il primo tempo con un risultato ben più ampio del 2-0 firmato da Cancellieri e Noslin. Se il Milan non è naufragato è soprattutto merito di Maignan, protagonista di una parata pazzesca su Zaccagni. La svolta di Amorim a inizio ripresa, quando ha sostituito Loftus-Cheek, Estupinan e Modric, tra i peggiori in campo, per lanciare Pulisic, all’esordio stagionale, Moreira e Musah. Ed è cambiata la storia del match dell’Olimpico.

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L’americano ha inventato, il belga, costato 45 milioni più bonus, ha finalizzato. Doppietta in due minuti, 2-2 finale e un punto in più in classifica, che evita la fuga della Lazio. Ma sui social fioccano le critiche all’indirizzo dell’allenatore ex Sporting e Manchester United.

“Ha sbagliato tutto”: le accuse dei tifosi del Milan ad Amorim

Il Milan ha sbandato soprattutto sulle corsie esterne. Sulla destra Loftus-Cheek e Chukwueze hanno tremendamente sofferto le scorribande di Nuno Tavares e Zaccagni. In fase di non possesso l’inglese non ha coperto bene la sua porzione di campo, lasciando campo libero al terzino ex Arsenal. A sinistra, invece, Estupinan s’è addormentato sul gol di Cancellieri. E in attacco Gonçalo Ramos continua a non essere pericoloso.

“Giocare con Estupinian e Chukwueze terzini è come guidare contromano in autostrada: follia suicida”, scrive un tifoso su X. Savethename twitta: “Serve la sconfitta per mettere i giocatori adeguati in campo? Scelte da filosofo che pagano poco. Chukwueze non è un esterno tutta fascia. Estupinan non è un giocatore. Loftus non è presentabile. Cose semplicissime, che ogni tifoso sapeva”. Di Ramos ha parlato lo stesso Amorim su DAZN: “Bisogna portare più giocatori nell’area. Con un lavoro diverso da parte dei trequartisti migliorerà anche il suo rendimento”.

Scoppia il caso Modric: il croato bocciato all’intervallo

Per Modric 45’ di estrema sofferenza all’Olimpico, la peggior prestazione da quando indossa la maglia rossonera. Lo dicono i numeri, che non mentono mai: il croato ha perso addirittura 13 palloni, non era mai successo. E i tifosi se la prendono ancora con Amorim. “Modric rallenta troppo il gioco, non può reggere con una mediana a due giocatori”, scrive Hak. Mattia è quasi incredulo: “Assurdo da dire, ma attualmente Musah vale due Modric”.

Il sistema di gioco adottato dal portoghese sembra penalizzare il croato. Dopo il Mondiale, il 41enne ex Real Madrid ha scelto di prolungare il contratto di un altro anno con il Milan anziché appendere gli scarpini al chiodo. Ora, però, rischia di scivolare in panchina. Per Amorim il Milan “può giocare con Modric, ma dobbiamo essere davvero bravi con il pallone per far sentire Luka a suo agio nella partita. Se trasformiamo la partita in una gara di corsa, per lui diventa impossibile”.