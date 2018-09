Milan, le condizioni di Patrick Cutrone

Il Milan non è preoccupato per Patrick Cutrone. L'attaccante rossonero ha riportato un piccolo trauma distorsivo alla caviglia sinistra durante l'amichevole di martedì sera tra l'Italia Under 21 e i pari età dell'Albania.

Cutrone, costretto ad abbandonare il cambio al 34', si è recato subito in ospedale per effettuare una prima lastra, che ha dato esito negativo. Lo riporta Sky. Il giocatore verrà in ogni caso valutato più approfonditamente nelle prossime ore, quando tornerà al lavoro a Milanello ed effettuerà una risonanza magnetica.

Potrebbe essere a disposizione di Gattuso già per la prossima partita di campionato contro il Cagliari.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 08:10