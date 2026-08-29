Milan, le lacrime di Leao: il saluto negato, l’ultimo messaggio del bomber, il veleno dei tifosi, storia di un amore a metà

Il portoghese lascia il club rossonero e va al Galatasaray dopo sette anni tra luci e ombre, il rammarico dell'attaccante e le reazioni polemiche dei fan sul web

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sognava un giro di campo per salutare e ringraziare, voleva un addio con le lacrime di gioia ma per Leao l’ultimo giorno da milanista è stato solo pieno di malinconia. Neanche in panchina, neanche convocato: ha visto la sua ormai ex squadra battere il Venezia e volare a punteggio pieno in classifica con in tasca un biglietto aereo per la Turchia: il portoghese andrà al Galatasaray dopo sette anni in rossonero ma si sarebbe augurato un congedo diverso. Il suo ultimo messaggio arriva solo tramite Sky ed è pieno d’amore per quei colori anche se il sentimento non è del tutto corrisposto dai tifosi.

L’addio di Leao

E’ stata una storia di alti e bassi quella di Leao al Milan: momenti di splendore, culminati con lo scudetto, e lunghi vuoti, specie nelle ultime due stagioni quando il popolo rossonero ha iniziato a stancarsi di lui e della sua discontinuità. Alle telecamere Leao si presenta con la faccia triste dopo la partita col Venezia: “È un momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo sette anni con loro, mi hanno aiutato a crescere e a capire cosa significhi rappresentare il club. È arrivato il momento di dire addio. Avrei voluto salutare in un altro modo, magari essendo l’ultima volta a San Siro. Sicuramente sarò nella storia del club perché so cosa ho fatto qua. L’amore che ho per il Milan non finirà mai, da lontano li seguirò sempre”.

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Tra i ricordi che porterà con sé ce n’è uno sopra tutti: lo Scudetto del 2022. “Sono momenti che ricorderò fino alla fine. Il Milan rimane sempre il Milan, la squadra e l’allenatore sono di grande livello”. Poi l’elogio a Ruben Amorim nonostante sia stato proprio il tecnico suo connazionale ad avallarne la cessione: “È molto bravo e deciso, può aiutare il Milan a tornare a vincere. Mi piace il calcio che gioca. Ringrazio quelli che mi sono stati vicino. Il Milan continuerà a vincere”.

Per i tifosi la sua cessione è una liberazione

Quasi tutti impietosi i commenti dei tifosi sul web: “Sicuramente sarò nella storia del club” dà già la cifra del personaggio… Ma come si può dire di sé stessi una cosa del genere?” e poi: “Ora va e insegna ai turchi come si ciondola, scostante, per il campo!” e anche: “Per noi milanisti la festa della liberazione è il 28 agosto!”, oppure: “Se te hai fatto la storia del Milan, Baresi, Maldini ,Van Basten che hanno fatto?”.

C’è chi scrive: “Uno dei giocatori più sopravvalutati che abbia visto …poi lo spessore dell’uomo lo hai visto accettando i Milioni del Galatasaray” e poi: “Giocatore di talento, tecnica e fisico sopraffini… peccato che venissero fuori due partite su otto a dir tanto” e anche: “Prima di dire che fai parte della storia del Milan inizia a capire cosa è il Milan…che non sei nessuno e non hai vinto un unghia rispetto al Milan vero …uno scudetto non vuol dire essere qualcuno” e ancora: “Meno male è finita…sono 7anni che scrivo che bisognava venderlo..poi vorrei ricordare che molti parlavano di 100-120 milioni”

Il web è scatenato: “Vai ed insegna ai turchi come si fa quel cross molle col piattone aperto che finisce nel nulla puntualmente..” e poi: “Falso come una moneta da 3 euro. Togliti davanti prima possibile, vai a fare vedere ai turchi come si cammina in campo” e anche: “Pagliaccio mercenario, non mancherai a nessuno” e infine: “Pensavi di andare in Premier ma nemmeno l’Aston Villa ha affondato il colpo per te, cerca di non fare il pirla in Turchia come l’hai fatto qui”.