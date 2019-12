Milan, le pagelle di Ordine: Arrivano due 8 ma è polemica social

Il 2019 del Milan è finito nel peggiore dei modi ed è tempo di tracciare bilanci che partono da lontano, ovvero dal momento stesso in cui Elliott ha rilevato la società. Per Franco Ordine, che su Milannews fa le pagelle, si salvano in pochi. Tutti voti bassi tranne due.

LE PAGELLE – La firma de Il Giornale parte proprio dal proprietario, ammette che non ha lesinato investimenti – anche se li ha spesi male scegliendo i collaboratori sbagliati – e lo colpevolizza soprattutto per la scelta di Gazidis “Non parla l’italiano, durante le riunioni in Lega non ha legato con nessun altro collega, a livello politico il club non conta niente tra arbitri e decisioni federali ma soprattutto fa una grande fatica a immergersi nella mentalità calcistica italiana che è completamente diversa da quella inglese. Voto 5 a Elliott, voto 4 a Gazidis“.

ALLENATORI – Passando ai tecnici Ordine ricorda che Leonardo decise di proseguire la collaborazione con Gattuso. “E fu una scelta molto saggia. Rino ha lavorato da 8 in condizioni di grande difficoltà”. Poi non fa accuse per la scelta di Giampaolo (“Ha avuto a disposizione un mercato a rate e appena 7 turni per dare un volto e un gioco ai suoi. Voto: non giudicabile”) e si astiene su Pioli (“arrivato perché Spalletti non si è liberato dall’Inter, valuteremo il lavoro nei prossimi mesi”)

MERCATO – Bocciatura totale sul mercato: quel che sembrava un ottimo intervento, eseguito a gennaio 2019, Paquetà e Piatek, ha già perso di valore nel semestre successivo. Il talento indicato da Maldini nel precedente mercato, Castillejo, si è perso per strada. E della nuova “infornata”, solo Theo Hernandez ha superato brillantemente l’esame….Krunic e Bennacer che sono da Empoli o poco più. Voto 4.

PUBBLICO – Promossi solo i tifosi: A giudicare dalle presenze medie e dagli incassi, quasi 5 milioni nel derby, il pubblico merita un 8 tondo. Finora non sono stati ripagati.

LE REAZIONI – Arrivano reazioni seccate sui social: “Che bel lavoro fare il giornalista sportivo, giudicare senza mai essere giudicato….. E se le cose vanno male dire ” io lo sapevo..”…” o anche: “Da quando è in grado di dare voti questo?” o ancora: “Fai ridere, 8 a Gattuso quando è stato sostituito hai suonato le trombe!”. Poche le voci a favore: “Tutti a criticarlo ma questo editoriale non fa una piega”.

SPORTEVAI | 26-12-2019 09:50