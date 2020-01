Milan, le prime parole di Begovic

Prime parole da rossonero per Asmir Begovic: "Ho scelto il Milan perché per me è una grande sfida, sono in uno dei migliori club del mondo, con una fantastica storia, dei tifosi incredibili e ambizioni importanti".

"Dopo tanti anni in Inghilterra – ha detto a Milan Tv – ero pronto per provare un nuovo campionato e un nuovo paese. Sono molto entusiasta di questa opportunità e non vedo l'ora di iniziare. Gigio è il miglior portiere giovane del mondo, sono pronto ad aiutarlo e a competere con lui. Per me è un onore essere qui. Lui è già fortissimo, non ha certo bisogno dei miei consigli, ma proverò ad aiutarlo confrontandomi con lui ogni giorno in allenamento, per tirare fuori il suo meglio e anche il mio".

SPORTAL.IT | 14-01-2020 15:37